Arandora: conferenza ad Alessandria

Si ata organnizzando ad Alessandria. una conferenza intitolata “Arandora Star: dall’oblio alla memoria”.

L’evento, patrocinato dalla Provincia, si terrà venerdì 10 ottobre alle ore 17:00 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Alessandria, in Piazza della Libertà 17.

Moderatore sarà il deputato casalese on. Enzo Amich in qualitò di presentatore della proposta di legge per l’istituzione della Giornata Nazionale del ricordo delle vittime dell’affondamento dell’Arandora Star.



La conferenza rappresenta in ogni caso un’occasione importante per riflettere su una pagina tragica della storia italiana, l’affondamento della nave Arandora Star il 2 luglio 1940, a largo della costa nord-ovest dell'Irlanda, che causò la perdita di centinaia di vite, tra cui numerosi connazionali della nostra provincia.

Attraverso interventi qualificati si approfondirà la memoria storica e le prospettive legislative per un riconoscimento nazionale.



Il programma prevede:

• Introduzione a cura del presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi (sindaco di Quargnento, luogo di provenienza - lo si è scoperto recentemente- di due vittime dell’eccidio)

• Indirizzo di saluto del sindaco di Fubine, Lino Pettazzi, primo cittadino della comunità con il maggiore numero di vittime dell’eccidio nella nostra provincia (sei, in Piemonte il triste record va a Bollengo con nove, ndr).

• Relazioni di:

• Giuseppe Conti, responsabile del Comitato pro Vittime Arandora Star con sede a Bardi (PR);

• Maria Serena Balestracci, storica, saggista e massima esperta italiana sulla vicenda dell’Arandora Star;

• Romeo Broglia, membro della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo;

• Maura Maffei, scrittrice casalese, giornalista e referente del Comitato pro Vittime Arandora Star per Piemonte e Liguria.

Da aggiungere che la Maffei coi suoi libri ha giocato un ruolo importante nel recupero della memoria di questo fatto storico in Monferrato e nell'interno Piemonte.

Luigi Angelino

Nella foto, scattata l'11 novembre scorso alla Camera quando venne presentato in conferenza stampa la proposta di legge sulla Giornata Nazionale (probabilmente verrà approvata a novembre), sono presenti alcuni degli oratori del prossimo venerdì ad Alessandria.