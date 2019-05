Le mani di Dio

È stata inaugurata domenica, all’istituto San Giuseppe di San Salvatore Monferrato, la mostra “Le mani di Dio”, dedicate alle figlie di Maria Ausiliatrice sansalvatoresi e le loro attività in paese , dall’asilo alla Pgs (Polisportive giovanili salesiane) e ai sacerdoti e coadiutori salesiani sansalvatoresi in Italia e nel mondo.

La mostra è sempre aperta e per effettuare una visita è sufficiente suonare alle suore. Dopo il fatidico taglio del nastro inaugurale da parte del sindaco Enrico Beccaria, il folto pubblico intervenuto ha potuto ammirare da vicino le numerose immagini proposte dagli organizzatori. Gli appuntamenti voluto dalla parrocchia dei Santi Martino e Siro in omaggio al centosessanta anni di presenza salesiana nella cittadina monferrina proseguiranno venerdì 24 maggio, sempre nei locali dell’istituto San Giuseppe, alle ore 18.30, quando verrà celebrata una Santa Messa in onore di Maria Ausiliatrice; lo stesso giorno, ma in serata alle ore 21, nel cortile dell’istituto, avrà invece luogo “Diari dell’anima”, ovvero i ricordi delle suore che hanno lasciato un segno particolare (seguirà rinfresco). Infine venerdì 31 maggio alle ore 18.30 sarà la volta di un’altra celebrazione eucaristica per gli amici ed ex allieve ed allievi dell’istituto San Giuseppe, provenienti da Nizza, Borgo San Martino, Valsalice, Cumiana e Alessandria, seguita da una cena e dalla tombola, a cura delle ex allieve salesiane di San Salvatore.

m.c.