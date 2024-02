Vittoria sofferta della Junior a Corneliano contro il fanalino di coda Campus Piemonte: 68-70

Terzultima giornata della fase di qualificazione di B Interregionale che vede di fronte, a Corneliano d'Alba, il fanalino di coda Novipiù Campus Piemonte e la Junior Casale, con il ritorno in campo, tra i rossoblu, di Formenti Vittoria sofferta dei monferrini che riescono a spuntarla soltanto nei minuti finali per 68-70.

Partita che comincia con ritmi bassi per entrambe le formazioni, con la Junior che cerca di prendere le misure agli avversari e una Novipiù Campus che, nonostante la scomoda posizione in classifica, non vuole lasciare nulla al caso. Va subito a segno Sirchia, ex di turno, mentre i giovani langaroli incappano nella giornata no dall’arco di Makke: 14-16 a fine primo quarto.

La squadra di casa ci crede e prova ad alzare il ritmo della partita (31-30 all’intervallo), ma i rossoblu non mollano, con Raiteri e Dimitrov che si fanno valere sotto le plance: 47-47 al termine del terzo periodo.

Ultimi 10’ di fuoco, con la JC che va in vantaggio, la Novipiù Campus che recupera e rimane in scia: è la tripla di Dimitrov, poi, a indirizzare la gara verso i rossoblu, che aggiustano il vantaggio con qualche tiro libero e vincono per 68-70.

NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE - JUNIOR CASALE : 68-70 (14-16; 31-30; 47-47)

NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE: Mobio 17, Makke 15, Feliciangeli 7, Erhaghewu 16, Rinaldin, Petrushevski 2, Osarenkhoe 2, Caporaso, Camara 3, Lomtadze 6. All. Jacomuzzi.

JUNIOR: Gacomelli 1, De Ros 12, Kamar NE, Sirchia 2, Formenti 16, Raiteri 9, Dimitrov 18, Cappello NE, Boeri, Minelle NE, Galluzzo 4, Rosso 8. All. Arioli.