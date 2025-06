Giovedì 5 giugno alle ore 17

Si apre giovedì 5 giugno alle ore 17 con le "Note da un viaggio immaginario" il giugno di eventi del "Vivaldi", con un concerto a ingresso omaggio fino a esaurimento posti presso l'Auditorium Pittaluga del Vivaldi (via Parma, 1 - Alessandria) in cui la Classe di Arpa e di Musica da Camera con l’Arpa in organico del Conservatorio alessandrino porteranno in scena un variopinto repertorio frutto di un intenso anno di nuovi percorsi, attività creative e collaborazioni ormai consolidate attingendo anche dall’esperienza dei numerosi studenti del Conservatorio provenienti dai diversi paesi, in particolare dalla Cina e dal sud America.

Sara Terzano, docente Titolare della Cattedra di Arpa del Conservatorio, presenta così il concerto e il percorso che lo ha preceduto:



Il concerto “Note da un viaggio immaginario” proporrà musiche dalla Classica alla Celtica, dal Barocco alla Musica da Film, dall’Opera alla musica popolare, e si presenta come un suggestivo itinerario alla scoperta della tavolozza cromatica dell’arpa solista e in ensemble.

Si esibiranno gli studenti della Classe di Arpa e del corso di Musica da Camera con l’Arpa in organico, un corso di mia ideazione che ha coinvolto allievi delle Scuole di Canto, Flauto, Violino, Chitarra, Pianoforte, Percussioni e, naturalmente, Arpa Celtica e Arpa Moderna a pedali alla scoperta del vasto repertorio della musica da camera originale per arpa e altri strumenti e curando anche l’arrangiamento di parti di musica popolare d’ispirazione celtica, gaelica, cinese e sud americana.

Nel repertorio lirico e sinfonico, l’arpa molto spesso accompagna gli altri strumenti e la voce in passaggi importanti di arie d’opera, passi orchestrali e assoli ma gli strumentisti, in genere, non sono abituati a suonare con uno strumento a corde pizzicate che ha un’emissione di suono differente rispetto al pianoforte o agli altri strumenti a fiato o a corda. Ecco che è nato questo corso sotto forma di laboratorio che ha permesso agli allievi delle diverse Scuole di sperimentare il suono ed il timbro unico della Musica da Camera con l’arpa in organico. Dal corso è nato nel 2015 l'originale gruppo cameristico chiamato “L’Estro Armonico” come dedica ad Antonio Vivaldi; un ensemble che presenta un variegato e ampio repertorio.

Il concerto finale “Note da un viaggio immaginario” si manifesta anche come “esperimento musicale” di arrangiamento e improvvisazione e vedrà in scena l’ensemble completo con tutti gli allievi che hanno partecipato al corso per formare un organico inedito e ricco di sfumature sonore. Negli originali brani collettivi gli allievi hanno arrangiato sotto la mia supervisione la propria parte sulla traccia di arie celtiche e canzoni popolari dalle diverse parti del mondo giocando con sonorità e ritmi diversi così da scoprire il proprio “suono” insieme a quello degli altri musicisti.

Sara Terzano, arpista e compositrice torinese, oltre ad essere diplomata in Arpa presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino e all’École Normale de Musique “A. Cortot” di Parigi come borsista “De Sono” con specializzazione nell’Alta Professione d’Orchestra all’Accademia del Teatro Alla Scala di Milano, è anche Laureata in Architettura e Specializzata in Museografia presso il Politecnico di Torino. Questa doppia veste di musicista e architetto ha portato alla realizzazione del Seminario-Concerto “Musica: la Voce delle Arti” realizzato negli scorsi anni dal Conservatorio di Alessandria e all’Università del Piemonte Orientale per indagare attraverso la musica suonata dal vivo e la proiezione d’immagini il dialogo tra la Musica e le Altre espressioni artistiche.

L’ensemble ha in attivo numerose partecipazioni a Rassegne Concertistiche e ad attività culturali come “Aperto per Cultura”, “Librinfesta” (Alessandria), la Rassegna Concertistica “Musica – Magia dei Luoghi” di Alchimea in luoghi di pregio di Torino e del Piemonte, i concerti al Sermig Arsenale della Pace di Torino, le Rassegne dell’UNITRE di Torino e Orbassano, la Maratona Musicale del Conservatorio di Alessandria, il Festival Nazionale dell’Arpa (Asti)… suscitando sempre l’entusiasmo del pubblico.

I concerti dell’Ensemble “L’Estro Armonico” del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sono anche l’occasione per il pubblico per avvicinarsi all’arpa ed al suo repertorio: le iscrizioni alla Classe di Arpa del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria riapriranno nel corso dell’Estate in vista del prossimo Anno Accademico 2025-2026.

-La Docente Sara Terzano (foto) è disponibile ad accogliere nella propria Classe gli interessati con la possibilità di contattarla direttamente.

(Sara Terzano, cell. +39 347 45 85 836 anche su WhatsApp, e-mail sararpa@yahoo.it).