Eventi alla Comunità ebraica

Questo il calendario dei prossimi eventi organizzati dalla Comunità ebraica di Casale.

Domenica 7 novembre nella sede della Comunità in vicolo Olper alle ore 15,30 si inaugura la mostra di Stefano Levi Della Torre dedicata al VII centenario della morte di Dante Alighieri (mostra che sarà aperta fino al 21 novembre), alle ore 16 lo stesso artista presenta il suo volume “DIO” (Ed. Boringheri): un breve e intensissimo libro dove si discute di laicità, intesa non come ateismo, ma come sospensione, curiosità, apertura nei confronti dell’inconoscibile. Stefano Levi della Torre ne parla con l’artista casalese Marco Porta.

Domenica 14 novembre alle ore 16 si discute de “I cento interessi di uno scrittore che sapeva tutto” è il sottotitolo di un incontro che è in cartellone come “Il poliedro Primo Levi”. Poliedro e non Poliedrico proprio per tuffarci in un mondo di scienza e geometria che ha avuto tanta parte nella vita e nell’opera dell’autore di “Se questo è un uomo”. A ricordarlo saranno lo scrittore Ernesto Ferrero e Roberto Gabei, Presidente della "Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato".

Domenica 21 novembre torna a Casale un autore trinese molto noto: Pier Franco Irico per presentare “My father was a jew”, volume Edito dal Comune di Trino e dall’ANPI di Trino. L’autore ne parla con Patrizia Ferrarotti, dirigente ANPI e consigliere del Comune di Trino.

Mercoledì 24 novembre l’attività della Comunità Ebraica di Casale si trasferisce addirittura in Austria. Un nuovo viaggio attende infatti le lampade del Museo dei Lumi: una selezione di circa 30 opere della collezione sarà infatti esposta a Innsbruck, a cura del Tiroler Landesmuseen - Betriebsgesel lschaft, in una mostra dal titolo “Chanukkah -Leuchter Des Lichterfestes” in programma dal 25 novembre 2021 al 27 febbraio 2022.

Domenica 28 novembre cominciano anche a Casale le celebrazioni legate alla festa di Chanukkah, che per la Comunità Ebraica Monferrina sono associate anche all’aspetto artistico dei Chanukkiot, i candelabri a 8 braccia che vengono realizzati appositamente dai più grandi artisti nazionali per il museo dei Lumi, arrivato oggi ad ospitarne 250.

Ore 16,00 sarà presentata la nuova Lampada d’artista, mentre subito dopo sarà acceso il primo lume di Chanukkah. Domenica 5 dicembre alle ore 17.00 una partecipata cerimonia vedrà invece l’accensione dell’ottavo lume in presenza delle Autorità Civili e dei Rappresentanti delle varie Confessioni presenti sul territorio. Un momento particolarmente toccante, dopo che nel 2020 la cerimonia non aveva potuto svolgersi in presenza ospitando come di consueto i tanti amici della comunità.