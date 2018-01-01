Castelli aperti

Castelli Aperti, dopo l’esordio della stagione 2026 nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, prosegue con i suoi appuntamenti domenicali permettendo al visitatore di scoprire le più affascinanti dimore storiche del Piemonte.

Di seguito un elenco per alcune provincie di tutti i beni storici aperti domenica 9 giugno:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€. (foto)

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto con orario 14.30-18.30. Visita guidata su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.

Bistagno - Gipsoteca Giulio Monteverde: aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/gipsoteca-giulio-monteverde-a-bistagno.html

Giarole – Castello Sannazzaro: visite guidate con orario 11.30 e 16.00. Ingresso: intero 15€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Cassine – Museo d'Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)







PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze - Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: aolo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/conte-ballada-di-saint-robert.html

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00 e visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: gratuito.

Cisterna d'Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.

Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.

San Giorgio Scarampi – Torre: accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.



PROVINCIA DI BIELLA

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it.

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.it

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html