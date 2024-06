Crociere: sconti prorogati

A “eSTATe Day” sono state illustrate le prossime crociere e distribuito uno speciale voucher di sconti: fino € 250 se si prenota alla Stat (Viaggi, via Roma) entro (c’è stata una piccola proroga) il 5 luglio (prima era il 30 giugno).

Ecco le prime crociere in ordine cronologico: dal 21 al 29 settembre del 2024 “L’Estate continua”: un preludio in bus visitando la costa Adriatica da Ortona alla Puglia, un’escursione a Matera, per poi imbarcarsi a Taranto su Costa Fascinosa (comandante Valentino Savarese e guest relation Vanessa Perez) e toccare Malta, Tunisia, Napoli, Roma.

Poi la Crociera di Halloween dal 27 ottobre al 2 novembre del 2024 a bordo della Costa Fortuna che partendo da Savona, arriva a Civitavecchia, Palermo, Barcellona e Marsiglia, ma soprattutto dà la possibilità di festeggiare la notte delle streghe a bordo tra maschere scherzetti.

Si muove nel Nord Europa invece “Quattro capitali”, dal 9 al 19 novembre e in collaborazione con MSC. Si parte in bus alla volta di Brema e ci si imbarca ad Amburgo sull’MSC Preziosa. Si toccano Rotterdam, e quindi Amsterdam, il porto di Zeebrugge per scoprire Bruxelles, Le Havre per arrivare a Parigi, Southampton per visitare Londra. Il ritorno da Amburgo ci dà la possibilità di visitare Berlino. Per chi invece desidera un trasferimento diretto si può arrivare ad Amburgo in aereo.

Caraibi da Sogno è una crociera che si presenta fin dal titolo: Dal 26 Gennaio al 3 Febbraio 2025 sulla Costa Fascinosa, coccolati tra spiagge incontaminate e mare cristallino. Si parte dall’isola di Catalina si tocca Samanà, Gran Turks, Amber Cove Santo Domingo.

La “nostra crociera” parte il 1° marzo 2025 sulla Costa Toscana. Da Savona si arriva a Marsiglia con la possibilità di un’escursione ad Avignone. Poi Barcellona, il 4 marzo Palma de Maiorca; un giorno di navigazione e si arriva a Palermo, con un’escursione esclusiva Costa alla scoperta di donne reali o immaginate della città. Il clou è il 7 marzo: attracco di Civitavecchia per Roma e partecipare alla celebrazione in San Pietro. Nel pomeriggio visita del Parlamento. Da qui la crociera si trasforma in un tour: in pullman Stat si va a Todi e il giorno dopo ad Assisi prima di tornare. L.A .

FOTO DALL'ARCHIVIO: Monferratini nei giardini vaticani (f. Angelino, 2010)