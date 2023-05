Castelli aperti il 28 maggio

Scoprire il Piemonte da un punto di vista inedito: è questa la proposta di Castelli Aperti che anche per l'ultimo fine settimana di maggio offre molte possibilità di visita con l'apertura di numerose dimore storiche aderenti al circuito.







PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Info 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme - Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata su prenotazione ore 14.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com ; https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/villa-ottolenghi-a-acqui-terme.html

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 14.00 – 17.30. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0141 922535; info@castellodirazzano.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/cantine-del-castello-di-razzano-di-alfiano-natta.html

Alluvioni Piovera — Castello Balbi di Piovera: settima edizione di Favolare al Castello di Piovera dalle ore 11:00 alle ore 19:00 (ultimo ingresso ore 17:00). Informazioni e prenotazioni: tel 346 2341141; info@castellodipiovera.it

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Per informazioni e prenotazioni: tel: 0144 79106, 366 5432354, gipsotecagiuliomonteverde@fondazionematrice.org.

Castelnuovo Scrivia- Castello dei Torriani e dei Bandello - Palazzo Pretorio: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel:0131 826754; biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: visite guidate solo su prenotazione con orario 09.00-13.00 e 14.00-20.00 (minimo due persone - massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rosignano Monferrato – Borgo: visite guidate su prenotazione con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto con prenotazione obbligatoria dalle 10.00 alle 20.00; Per informazioni e prenotazioni: tel. 348 7088179, 348 4700832; info@castelloditrisobbio.com





PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite su prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 331 2665702; ufficioturistico@castagnoledellelanze.net.

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Per informazioni Tel:0141 957125, 347 0834805 info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: aperto con orario10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0141 962210 oppure 348 3059089; manifestazioni@costigliole.it.

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: Visite libere con pannelli informativi o accompagnate (dal Punto Informazioni Turistiche), con orario 10:00-12:30; 15:30-17:30. Le parti esterne del Torrione e delle mura sono visitabili liberamente tutti i giorni. Per informazioni: Tel: +39 388 6466361, +39 0141 917505; info@prolocomoncalvo.it

Viarigi – Torre dei Segnali: visite accompagnate dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni Tel: 331 1531242, 0141 611050 sindaco@comune.viarigi.at.it



PROVINCIA DI BIELLA

Biella - Palazzo Gromo Losa: dalle 10.00 alle 19.00. Info e prenotazioni: Tel.015 0991868; info@palazzogromolosa.it

Biella – Palazzo La Marmora: aperto solo su prenotazione al Tel. 3316797411 o scrivendo a info@palazzolamarmora.it.

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: Tel. 015 2534118; ufficiocultura@comunedicandelo.it