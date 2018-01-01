Dalla Resistenza alla Costituzione

"Dalla Resistenza alla Costituzione". E' il titolo della mostra storico- didattica allestita presso la Casa dell'Artista di Portacomaro visitabile fino al 3 maggio, mentre nel contempo e' stata prorogata la mostra " Yemaia delle vigne" della pittrice Maria Giulia Alemanno di Crescentino.

Si tratta di una mostra itinerante realizzata nel 2016 a cura dell' associazione Memoria Viva Canelli e dell' Azione Cattolica Piemonte-Val d’Aosta. Da allora, ha girato pressoché ininterrottamente per varie regioni italiane (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Sardegna), raccogliendo svariate migliaia di visitatori. Ha, inoltre, ricevuto, oltre al patrocinio del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte, il plauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’allora Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.

La mostra si pone i seguenti obiettivi:

* Ricordare com'è nata la nostra giovane Repubblica, in un Paese uscito stremato da una Guerra

Mondiale e da una crudele guerra civile

* Illustrare come il suo documento fondativo, la Costituzione della Repubblica Italiana, s’è sviluppato

e quali sono i principi fondamentali in esso contenuti

* Sottolineare come molti dei diritti che oggi ci paiono scontati sono in realtà frutti relativamente

recenti e trovano legittimazione nella nostra Carta Costituzionale

E’ articolata in tre parti (su 23 pannelli in totale):

1. Dalla Resistenza alla Costituente: a che cosa serve una Costituzione, dove nasce l’idea, lo stretto legame tra la Resistenza al nazi-fascismo e la nascita della nostra Carta Costituzionale (9 pannelli + 1 introduttivo)

2. Dalla Costituente alla Costituzione. I Principi base: le idee e gli uomini dai quali nacque la Costituzione, l’architettura costituzionale, i principi fondamentali, i principali nodi problematici (7 pannelli)

3. Le donne italiane al voto per la prima volta: i perché di una discriminazione e le difficoltà a far nascere una mentalità, le particolarità del cammino di emancipazione in Italia, il ruolo delle associazioni femminili, il voto alle donne nel mondo (6 pannelli)

A supporto della mostra è stato realizzato un catalogo, che ne riporta i contenuti fondamentali, e sulla

piattaforma Kahoot sono stati creati delle serie di quiz per stimolare l’apprendimento dei ragazzi.

I testi della mostra sono di Vittorio Rapetti e Mauro Stroppiana, attuale vice Sindaco di Canelli, mentre l’elaborazione grafica è stata curata da Vittorio Rapetti, Massimo Branda e Ornella Domanda, in collaborazione con Elena Capra e Paola

Malerba.

l.a.