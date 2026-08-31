Si avvicina "Vendemmia in Arte"

Si avvicina "Vendemmia in Arte" : la tradizionale Kermesse di inzio ottobre organizzata a Rosignano dalla locale Ass Pro Loco e dal Comune con il Patricinio del Consiglio Regionale del Piemonte

La Edizione numero 36 si svolgerà domenica 4 ottobre, con una attesa "Anterpima" sabato 3 ottobre.

Da sempre l'Evento rosignanese pone in stretta connessione il "tempo di vendemmia" - con i suoi colori ed i suoi profumi - con l'Arte e la Cultura, coniugate sotto molteplici aspetti.

Questa Edizione, e' una anteprima, proporrà proprio nella giornata di sabato 3 ottobre (alle ore 11,00) - nella "Anteprima" che da alcuni anni arricchisce la manifestazione di ulteriori elementi di interesse e di successo - il prestigioso vernissage della Mostra dell'artista casalese Laura Rossi, (titolo "e uscì a riveder e stelle") che verrà ospitata negli spazi espositivi dei Saloni Morano.

Ad essa si accompagnerà, nel pomeriggio presso il Teatro Ideal, un altro momento inaugurale: l'avvio della Mostra di "imparaticci" organizzata dal Gruppo di Ricamo Rosignanese.

Come gia' accaduto lo scorso anno, anche per l'Edizione 2026 di "vendemmia in Arte" non stupisce quindi che gli organizzatori abbiano scelto come motivo preminente della Locadina di presentazione il quadro vincitore del Primo Premio all'Estemporanea di pittura dedicata ad Angelo Morbelli ed organizzata a luglio scorso a Villa Maria dall'Associazione Amis dla Curma.

Un'opera che plasticamente richiama il tempo ed i colori della vendemmia e che, dunque, si presta in modo particolare a far da "testimonial" alla Manifestazione: sarà esposta per l'occasione all'inerno della ex chiesa romanica di S. Antonio nel centro storico di Rosignano: arte e cultura che, anche qui si uniscono in un connubbio orginale e da non perdere.