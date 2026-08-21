Il Piemonte si prepara ad accogliere cittadini e turisti per una nuova domenica all'insegna dell'arte e della cultura: domenica 6 settembre
torna il consueto appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna regionale che promuove e valorizza il ricco patrimonio di dimore storiche e architettoniche del territorio.
Per l'occasione, un ampio circuito di castelli, palazzi, giardini, fortificazioni e musei riaprirà le proprie porte attraverso visite guidate, percorsi tematici ed eventi speciali, offrendo un'opportunità unica per riscoprire il fascino e la memoria di un territorio ricco di storia.
Di seguito l'elenco dei beni aperti al pubblico in questa giornata: PROVINCIA DI ALESSANDRIAAcqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico:
aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind:
visite guidate su prenotazione alle ore 16.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.Alluvioni Piovera – Castello di Piovera:
speciale evento “Benessere al Castello” dalle 10.00 alle 19.00. La manifestazione si svolge nel parco del Castello: i partecipanti possono esplorare una vasta gamma di pratiche e discipline olistiche, oltre che provare prodotti naturali, strumenti per la cura del corpo e apprendere nozioni sulla crescita personale. Le conferenze e i workshop offriranno l'opportunità di approfondire tematiche legate alla salute e al benessere, guidati da esperti del settore. Ingresso a partire da €6. Prenotazioni: https://castellodipiovera.it/evento/benessere-al-castello/Bistagno - Gipsoteca Giulio Monteverde:
orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€.Cassine – Museo d'Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino:
aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.Giarole – Castello di Sannazzaro:
visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: Intero 15€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html
Esauriti i biglietti online si può contattare direttamente la struttura per prenotare Tel. 335 1030923.Masio - Torre di Masio, Museo La Torre e il Fiume:
visite libere ad ingresso gratuito dalle 15.00 alle 18.30. Visite guidate su prenotazione Tel. 0131 799131 oppure Tel. 3468818992Ozzano Monferrato – Borgo:
visite guidate alle ore 10.30. Ingresso: offerta libera. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-ozzano-monferrato.htmlRivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana:
visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.Rosignano Monferrato – Borgo:
visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint) https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-rosignano-monferrato.htmlTerzo - Torre di Terzo:
visite guidate ad ingresso gratuito ogni 30 minuti dalle ore 15.00 alle 18.30.Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre):
dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/
Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.Valenza – Palazzo Terzano:
visite guidate su prenotazione con orario 11.00 – 17.00. Ingresso: Intero 15€
Info e prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-terzano.htmlTel
. 0131-941251 PROVINCIA DI ASTICastagnole delle Lanze - Torre del Conte Ballada di Saint Robert:
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea:
area aperta per visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.Cisterna d'Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo:
visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.Costigliole d'Asti – Castello di Rorà:
aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.Ultimo giorno per visitare la mostra pittorica “Anime visibili” di Gabriella Piccatto e Barbara Corbucci.Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida:
visite guidate classiche alle ore 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00. Visita teatralizzata con rievocatori storici medievali dell’associazione Custodes Viarum alle ore 11.00. Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monastero-bormida.htmlSan Giorgio Scarampi – Torre:
accesso libero dalle 09.00 alle 19.00. PROVINCIA DI BIELLABiella – Palazzo Gromo Losa:
dal 22 agosto Rassegna "Fatti ad Arte" mostra "Tutto rose e fiori" di Elham M. Aghili fino al 18 ottobre 2026, dalle ore 10.00 alle 19.00. Ultimo ingresso ore 18.00.
Info e prenotazioni: fattiadartebiella@gmail.com
Ingresso: Intero 7€.Biella – Palazzo La Marmora:
dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.Candelo – Ricetto di Candelo:
accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it
.Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia:
visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.itMasserano – Palazzo dei Principi:
visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html PROVINCIA DI CUNEOAlba – Museo Diocesano di Alba:
aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.htmlBarolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum:
aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.htmlBra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri:
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa:
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Bra – Museo del Giocattolo:
ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Busca - Castello del Roccolo:
visite guidate dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 6€. Info: www.castellodelroccolo.itCherasco – Palazzo Salmatoris:
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano:
apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.Dronero – Museo Civico Luigi Mallé:
dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€Fossano – Castello dei Principi D’Acaja:
aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it
. Ingresso intero 5€.Govone – Castello Reale:
aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.htmlLagnasco – Castelli Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco:
visite guidate nei seguenti orari: 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Ingresso: intero 8€.Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano:
aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.htmlManta – Castello della Manta:
aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio:
dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero:
in occasione della manifestazione "Priero nel medioevo" la visita alla torre sarà libera con orario dalle ore 10.00 alle ore 18.00.Roddi - Castello di Roddi:
visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.htmlSaluzzo - Casa Cavassa:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.htmlSaluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico:
visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.htmlSaluzzo – La Castiglia:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.htmlSaluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.htmlSaluzzo - Villa Belvedere Radicati:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.htmlSavigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:
orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta:
visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.
Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.itSavigliano – Torre Civica:
visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it
Ingresso intero 3€. Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba:
aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Ridotto prima domenica del mese 4€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html PROVINCIA DI NOVARAOleggio Castello – Castello dal Pozzo:
visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362
, contact@castellodalpozzo.com
. Ingresso: Intero 15€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.htmlVacciago di Ameno - Fondazione Antonio e Carmela Calderara:
visite libere gratuite dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784Vinzaglio - Castello di Vinzaglio:
aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774. PROVINCIA DI TORINOAgliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano
: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€Caravino – Castello e Parco di Masino:
aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.Chieri, frazione Pessione – Castello di Castelguelfo:
visite guidate alle 11.00 e alle 15.00. Ingresso: Intero 10€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.htmlPiossasco – Casa Lajolo:
orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni. Ingresso: audioguida intero 8€
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/casa-piossasco.htmlPralormo – Castello di Pralormo:
dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€. UFFICIO STAMPAElisa Bogliotti 339 2425021stampa@castelliaperti.it