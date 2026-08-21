domenica 6 settembre torna il consueto appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna regionale che promuove e valorizza il ricco patrimonio di dimore storiche e architettoniche del territorio.



Per l'occasione, un ampio circuito di castelli, palazzi, giardini, fortificazioni e musei riaprirà le proprie porte attraverso visite guidate, percorsi tematici ed eventi speciali, offrendo un'opportunità unica per riscoprire il fascino e la memoria di un territorio ricco di storia.



Di seguito l'elenco dei beni aperti al pubblico in questa giornata:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 16.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: speciale evento “Benessere al Castello” dalle 10.00 alle 19.00. La manifestazione si svolge nel parco del Castello: i partecipanti possono esplorare una vasta gamma di pratiche e discipline olistiche, oltre che provare prodotti naturali, strumenti per la cura del corpo e apprendere nozioni sulla crescita personale. Le conferenze e i workshop offriranno l'opportunità di approfondire tematiche legate alla salute e al benessere, guidati da esperti del settore. Ingresso a partire da €6. Prenotazioni:

Bistagno - Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€.

Cassine – Museo d'Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.

Giarole – Castello di Sannazzaro: visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: Intero 15€.

Prenotazioni:

Esauriti i biglietti online si può contattare direttamente la struttura per prenotare Tel. 335 1030923.

Masio - Torre di Masio, Museo La Torre e il Fiume: visite libere ad ingresso gratuito dalle 15.00 alle 18.30. Visite guidate su prenotazione Tel. 0131 799131 oppure Tel. 3468818992

Ozzano Monferrato – Borgo: visite guidate alle ore 10.30. Ingresso: offerta libera. Prenotazioni:

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)

Terzo - Torre di Terzo: visite guidate ad ingresso gratuito ogni 30 minuti dalle ore 15.00 alle 18.30.

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito

Valenza – Palazzo Terzano: visite guidate su prenotazione con orario 11.00 – 17.00. Ingresso: Intero 15€

Info e prenotazioni:



PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze - Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: area aperta per visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.

Cisterna d'Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.

Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.Ultimo giorno per visitare la mostra pittorica “Anime visibili” di Gabriella Piccatto e Barbara Corbucci.

Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida: visite guidate classiche alle ore 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00. Visita teatralizzata con rievocatori storici medievali dell’associazione Custodes Viarum alle ore 11.00. Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni:

San Giorgio Scarampi – Torre: accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.







PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: dal 22 agosto Rassegna "Fatti ad Arte" mostra "Tutto rose e fiori" di Elham M. Aghili fino al 18 ottobre 2026, dalle ore 10.00 alle 19.00. Ultimo ingresso ore 18.00.

Info e prenotazioni:

Biella – Palazzo La Marmora: dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728;

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276;

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni:



PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.

Prenotazioni:

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni:

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Busca - Castello del Roccolo: visite guidate dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 6€. Info:

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60;

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni:

Lagnasco – Castelli Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari: 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Ingresso: intero 8€.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

Prenotazioni:

Manta – Castello della Manta:aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: in occasione della manifestazione "Priero nel medioevo" la visita alla torre sarà libera con orario dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni:

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.

Prenotazioni:

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.

Prenotazioni:

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.

Prenotazioni:

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.

Prenotazioni:

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.

Prenotazione obbligatoria:

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata:

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Ridotto prima domenica del mese 4€.

Prenotazioni:







PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

Vacciago di Ameno - Fondazione Antonio e Carmela Calderara: visite libere gratuite dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784

Vinzaglio - Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.



PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.

Chieri, frazione Pessione – Castello di Castelguelfo: visite guidate alle 11.00 e alle 15.00. Ingresso: Intero 10€. Prenotazioni:

Piossasco – Casa Lajolo: orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni. Ingresso: audioguida intero 8€

Prenotazioni:

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€.







UFFICIO STAMPA

Elisa Bogliotti 339 2425021

stampa@castelliaperti.it Il Piemonte si prepara ad accogliere cittadini e turisti per una nuova domenica all'insegna dell'arte e della cultura:torna il consueto appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna regionale che promuove e valorizza il ricco patrimonio di dimore storiche e architettoniche del territorio.Per l'occasione, un ampio circuito di castelli, palazzi, giardini, fortificazioni e musei riaprirà le proprie porte attraverso visite guidate, percorsi tematici ed eventi speciali, offrendo un'opportunità unica per riscoprire il fascino e la memoria di un territorio ricco di storia.Di seguito l'elenco dei beni aperti al pubblico in questa giornata:aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.visite guidate su prenotazione alle ore 16.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.speciale evento “Benessere al Castello” dalle 10.00 alle 19.00. La manifestazione si svolge nel parco del Castello: i partecipanti possono esplorare una vasta gamma di pratiche e discipline olistiche, oltre che provare prodotti naturali, strumenti per la cura del corpo e apprendere nozioni sulla crescita personale. Le conferenze e i workshop offriranno l'opportunità di approfondire tematiche legate alla salute e al benessere, guidati da esperti del settore. Ingresso a partire da €6. Prenotazioni: https://castellodipiovera.it/evento/benessere-al-castello/ orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€.aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: Intero 15€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html Esauriti i biglietti online si può contattare direttamente la struttura per prenotare Tel. 335 1030923.visite libere ad ingresso gratuito dalle 15.00 alle 18.30. Visite guidate su prenotazione Tel. 0131 799131 oppure Tel. 3468818992visite guidate alle ore 10.30. Ingresso: offerta libera. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-ozzano-monferrato.html visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint) https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-rosignano-monferrato.html visite guidate ad ingresso gratuito ogni 30 minuti dalle ore 15.00 alle 18.30.dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.visite guidate su prenotazione con orario 11.00 – 17.00. Ingresso: Intero 15€Info e prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-terzano.htmlTel . 0131-941251dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.area aperta per visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.Ultimo giorno per visitare la mostra pittorica “Anime visibili” di Gabriella Piccatto e Barbara Corbucci.visite guidate classiche alle ore 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00. Visita teatralizzata con rievocatori storici medievali dell’associazione Custodes Viarum alle ore 11.00. Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monastero-bormida.html accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.dal 22 agosto Rassegna "Fatti ad Arte" mostra "Tutto rose e fiori" di Elham M. Aghili fino al 18 ottobre 2026, dalle ore 10.00 alle 19.00. Ultimo ingresso ore 18.00.Info e prenotazioni: fattiadartebiella@gmail.com Ingresso: Intero 7€.dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.it visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.visite guidate dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 6€. Info: www.castellodelroccolo.it dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it . Ingresso intero 5€.aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html visite guidate nei seguenti orari: 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Ingresso: intero 8€.aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.in occasione della manifestazione "Priero nel medioevo" la visita alla torre sarà libera con orario dalle ore 10.00 alle ore 18.00.visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Ingresso intero 3€. Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Ridotto prima domenica del mese 4€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362 contact@castellodalpozzo.com . Ingresso: Intero 15€.visite libere gratuite dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.visite guidate alle 11.00 e alle 15.00. Ingresso: Intero 10€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-castelguelfo.html orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni. Ingresso: audioguida intero 8€Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/casa-piossasco.html dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visite guidate castello: intero 9€.