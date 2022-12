Mercatino in quattro location

A Rive (siamo nel Vercellese ma a un passo dal Monferrato con Balzola e Villanva) è in corso (si chiude giovedì sera) la prima edizione del Mercatino di Natale, organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni operanti nel paese. Ventisette gli espositori divisi in quattro location: la piazza della chiesa Vittorio Veneto con gli 'ufficiali' (ma c'era spazio per altri, è il primo biglietto da visita…), i portici di via IV Novembre, piazza XXIV Maggio e area polifunzionale dottor Franco Sigaudo. Buona l’idea della cartina con l'elenco e la dislocazione degli espositori.

(f. ellea)