Approfondimenti artistici, visite teatralizzate e un originale workshop di cucito sentimentale: sono questi gli appuntamenti che si svolgeranno nella seconda metà di ottobre al SacroMonte di Crea grazie a “Le Vie dei Sacri Monti. Itinerari d'arte e natura attorno al Sacro Monte di Crea”. Il progetto gode del sostegno della Fondazione Compagnia San Paolo nell’ambito del Bando “Territori in Luce” e coinvolge enti e attori del territorio quali Ricreare Crea, Ente Gestione dei Sacri Monti, Riserva Speciale Sacro Monte di Crea, Pro Loco di Ponzano Monferrato, Casa degli Alfieri, il Santuario Diocesano Madonna di Crea, i Comuni di Castagnole Monferrato, Ponzano Monferrato e Serralunga di Crea e la Diocesi di Casale Monferrato.



IL 19 E IL 26 OTTOBRE INCONTRI SUL MACRINO D’ALBA E LEONARDO BISTOLFI





sabato 19 ottobre (ore 15) presso il Salone Sant'Antonio (refettorio) si terrà l’incontro sul tema “Macrino d’Alba e il potere al tempo dei Gonzaga e dei Paleologi”, il cui relatore sarà Massimiliano Caldera (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino). Un’occasione per conoscere più in profondità vita, stili pittorici e contesto storico-culturale del pittore attivo in Piemonte fra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo che ha lasciato la sua impronta a Crea nella pala con la Madonna con Bambino e i santi Agostino Gerolamo e Battista. Sabato 26 ottobre l’arte tornerà protagonista con il focus sullo scultore casalese Leonardo Bistolfi e il suo contributo al Sacro Monte di Crea. Un parterre di esperti delineeranno la sua figura con ritrovo alle 15 presso la Cappella 16 (Salita di Gesù al Calvario) del Sacro Monte di Crea, dove si trova appunto la mano dello scultore monferrino. Relatori saranno Monica Vinardi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia) e Walter Canavesio, (storico dell'arte, già funzionario della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Piemonte). A seguire, una conferenza riguardante Leonardo Bistolfi presso l'Auditorium di Crea (Salone San Giuseppe), accessibile dalla piazza del Santuario.

Per entrambi gli appuntamenti è fortemente consigliata la prenotazione scrivendo a info@sacri-monti.com . Domenica 27 ottobre alle 11 si continuerà con la visita guidata del Museo Civico di Casale Monferrato: Alessandra Montanera condurrà i visitatori alla scoperta dell'importante corpus di opere bistolfiane conservato presso il Museo. Particolare attenzione verrà dedicata alle Collezione Leonardo Bistolfi, pervenuta di recente (2021) attraverso una donazione, e composta da un eterogeneo nucleo di scultura, pittura, grafica di diretta produzione dell'artista. Biglietto ridotto (4€). Per informazioni: tel. 0142444249 - 0142444309, e-mail: museo@comune.casale-monferrato.al.it



IL 20 OTTOBRE LA PASSEGGIATA TEATRALE A CREA



Domenica 20 ottobre, con inizio alle 15.30, tornerà a Crea, su promozione dell'Associazione Ricreare Crea, l’appuntamento con "Su quel Monte, fra terra e Cielo…". ovvero una passeggiata teatrale fra le cappelle con i narratori Patrizia Camatel, Fabio Fassio, Mara Morando e testo e regia di Patrizia Camatel (a cura di Casa degli alfieri). Dopo la straordinaria partecipazione dello scorso weekend, si potrà nuovamente conoscere l’arte, la storia e le figure legate al percorso devozionale di Crea attraverso un format teatrale studiato ad hoc denominato Si comincerà con l’introduzione di Elena Rame, funzionario conservatore dell'Ente Gestione dei Sacri Monti, dopodiché il pubblico, in piccoli gruppi, verrà condotto lungo un cammino di cappella in cappella, che farà da splendida scenografia ad inaspettati incontri con vari personaggi, presenze significative del luogo, che ne hanno incrociato la storia e, prendendo ora corpo e voce negli attori, condividono la loro esperienza, parlando ai presenti. Fra questi figurano artisti che hanno preso parte alla costruzione delle cappelle, uomini di chiesa che hanno custodito la sacralità del luogo, illustri personaggi giunti a Crea nel clamore o in modo discreto, semplici pellegrini e devoti in cerca di una grazia del Cielo. Non mancano neppure le voci e testimonianze di chi oggi si occupa di conservare la bellezza e il valore del luogo. Il percorso complessivo avviene su una distanza di 2 km circa.

IL 27 OTTOBRE WORKSHOP DI CUCITO SENTIMENTALE





Gli appuntamenti del progetto “Le Vie dei Sacri Monti. Itinerari d'arte e natura attorno al Sacro Monte di Crea” continueranno nella giornata di domenica 27 ottobre presso la Sala della Musica a Salabue di Ponzano Monferrato dove, dalle ore 9.30 in poi, verrà ospitato un evento fuori cartellone ossia “Per grazia ricevuta”, workshop di cucito sentimentale: l’appuntamento porta a scoprire e riscoprire l’antica pratica della manipolazione dei tessuti attraverso l’uso di ago e filo. Un’esperienza condivisa di cucito cooperativo con un focus improntato sul tema degli ex voto con studio, ideazione e conduzione di Barbara Mugnai, docente di Design della Moda presso il Politecnico di Milano e la partecipazione di Patrizia Camatel, attrice della Casa degli alfieri e di ospiti. L’iniziativa vedrà l’introduzione sul tema degli ex-voto da parte di Elena Rame, funzionario conservatore dell'Ente Gestione dei Sacri Monti.

Il workshop punta a riscoprire il cucito come una pratica antica e significativa, in cui ogni punto diventa un atto sacro e consapevole, una forma di cura. “Cucire – spiegano gli organizzatori - è molto di più di un insieme di tecniche; è un linguaggio silenzioso che, attraverso gesti rituali, ci connette al presente. Con ago e filo daremo voce e materia ad emozioni intime e profonde, affidandoci con intuito e creatività all’intelligenza delle mani.”

Il progetto si focalizzerà sulla creazione di ex voto contemporanei, simboli di gratitudine per le grazie ricevute. I partecipanti esploreranno tecniche di rammendo e assemblaggio, combinando forme e materiali per dar vita a una grande opera collettiva, unendo spiritualità e arte popolare in un'esperienza condivisa e creativa.

Il workshop nasce per favorire l’inclusione, lo scambio intergenerazionale e interculturale e si rivolge dunque a tutti senza la necessità di esperienza di cucito.

Con questa attività si indagheranno le connessioni significative tra la mente, il cuore e le mani in un ambiente accogliente, inclusivo e comunitario per dare nuova forma alle nostre emozioni. Vi è la possibilità di light lunch in loco al costo di 15 euro, a cura della Proloco di Ponzano Monferrato.