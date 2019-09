“L’originale” a Conzano

Oltre 400 persone, sabato 14 settembre in piazza Australia a Conzano, per assistere alla prima assoluta del mediometraggio “L’originale” girato dal regista conzanese Giacomo Capra (produzione Gianfranco, Carla e Marco Roati), e alla presentazione del cortometraggio dei giovani del laboratorio Monferrato SottoSopra.

Un appuntamento commisto di solidarietà, socialità e cultura, per il risvolto benefico, per la capacità di aggregazione e per il taglio artistico-creativo che l’ha caratterizzato. In apertura di serata, dal maxischermo installato nella piazza municipale, la conzanese suor Stefanella, missionaria in Tanzania, ha portato i suoi saluti e ringraziamenti per la raccolta fondi adoperata durante la cena benefica organizzata per l’occasione.

A ruota, sono così partite le proiezioni del corto, con una particolare visione del territorio, quella letta con gli occhi di giovani monferrini, che si sono prestati per un mini-documentario in cui, a parlare di virtù e limiti territoriali, con introduzione del videomaker Matteo Busto, consigliere comunale a Conzano, sono stati: Francesco Biano di Pontestura, Alessia Simoniello di Moncalvo, Jessica Serra di Pontestura ed Elena Monticone di Asti.

Il progetto Monferrato SottoSopra è promosso da Aregai-Terre di Benessere, in collaborazione con la Cooperativa Orso e Compagnia di San Paolo.

La serata è proseguita con la visione del film L’originale, la commedia a tinte poliziesche ambientata nel mondo dell’arte contemporanea e interamente girata tra le colline monferrine, con riprese fatte a Villa Vidua, Conzano, Vignale, Cella Monte e Casale Monferrato.

“Guardare piazza Australia così gremita, è stato un bellissimo colpo d’occhio” ha commentato il sindaco Emanuele Demaria (altresì comparsa nel film), “sono orgoglioso di annoverare tra i miei concittadini giovani talentuosi e intraprendenti; mi incoraggia la loro vivacità e creatività artistica; mi gratifica riscontrare la presenza di ragazzi che, nell’arte e nella cultura trovano stimoli e gratificazione”.

Tra i presenti, anche i sindaci di Cella Monte e Vignale, dove il mediometraggio verrà rispettivamente presentato in occasione della Fiera Regionale del Tartufo e nei mesi a seguire, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Balbo, Riccardo Calvo, per aver concesso gli spazi per alcune delle riprese del film, e Paolo Demaria, per aver collaborato nel backstage. Nel cast, Angelo Castellano e Gianvincenzo Piro, con i monferrini Chiara Luisi, Guido Bison, Serena Amarotto, Elisa Grivetto, Lorenzo Amoroso, Carlo Pesce e il noto attore casalese Fabio Fazi.

Chiara Cane