Torino vince il derby (63-85). Seconda sconfitta consecutiva in casa per la Novipiù

La Reale Mutua Torino espugna il PalaFerraris aggiudicandosi il derby del Piemonte per 63-85. Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la JC Novipiù costretta a rincorrere per tutta la partita e a cedere ad un avversario che si è imposto nettamente sul piano fisico, tecnico e della determinazione. La tenacia e l'esempio di capitan Martinoni e l'ottimo impatto di Camara nel pitturato non sono bastati alla Junior nella ripresa per riuscire a raddrizzare la partita. Due soli i rossoblù in doppia cifra, Martinoni con 16 punti e Roberts con 12. Per i casalesi la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia si deciderà domenica 15 dicembre, nella trasferta di Rieti che chiuderà il girone di andata di campionato.

- Nella foto (di Enzo Conti) lo juniorino Chris Roberts in azione contro Torino