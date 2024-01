Un film della Curino per la Core

Volge al termine la bella mostra di quadri e grafica di Fernanda Core, dal titolo "Appunti di volo", alla galleria Aperture sull'Arte, presso lo show room Zaffiro. Una occasione speciale per vederla, coincide col il finissage. Sabato 13 gennaio, alle 10,30 verrà proiettato infatti su schermo gigante il filmato della pièce, di e con Laura Curino, e a cura di Gabriele Vacis, dal titolo " La lista: salvare l'arte. Il capolavoro di Pasquale Rotondi ".

Tratta di una bellissima storia, poco conosciuta. Laura Curino la presenta cosi: "La Lista racconta l'impresa straordinaria, di un ragazzo che, durante la seconda guerra mondiale, salvò circa 10.000 opere d'arte italiane, tutto quello che c'è a Brera, a l'Accademia Carrara di Bergamo, il tesoro di San Marco, al Poldi Pezzoli, e non starò ad elencarle tutte... E questo l'ha fatto senza ordini dall'alto, anzi spesso decidendo personalmente di contravvenire agli ordini, perché altrimenti le opere d'arte sarebbero state portate al Nord Italia, per essere trasferite comodamente in Germania, dove Hitler voleva fare il museo più grande del mondo.

Una grande fatica, una avventura rischiosa, che Pasquale Rotondi, giacché questo è il suo nome, riesce a compiere probabilmente con un pò di incoscienza, e anche perché è giovane, fortissimo, e perché è preparato, e perché a un certo punto smette di ascoltare tutto il rumore che c'è attorno, ascolta se stesso, e si prende la sua responsabilità "

Appuntamento il 13 gennaio in via Luparia, per un finissage ricco di arte, pittura e teatro