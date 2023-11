A Torino la Novipiù è sotto nel punteggio 60-44 all'intervallo di metà gara

Una Novipiù ancora in emergenza per le assenze di capitan Martinoni e di Fabi, sta perdendo 60-44 al "Pala Gianni Asti" di Torino alla fine del primo tempo del Derby del Piemonte contro la Reale Mutua. Avvio di gara bruciante dei padroni di casa che sprintano subito sul 13-3 trascinati da un immarcabile Kennedy. Calzavara e Pepper, però, mettono in partita i casalesi che trovano anche canestri importanti da parte di Zucca e chiudono la prima frazione a-7: 32-25.

In avvio del secondo quarto la Reale Mutua è incontenibile e tramortisce la Novipiù con un doloroso parziale di 19-0. I rossoblu si rialzano orgogliosamente nella seconda parte della frazione di gioco portandosi all'intervallo lungo sul -16.