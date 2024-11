Il fumettista Romeo Toffanetti

Nell’ambito della mostra SuperFantaRobot, la Fantascienza a fumetti, il Forte di Bard (a un'pra d'auto da Casale= organizza sabato 16 novembre 2024, alle ore 16.00, nell’auditorium dell’Opera Mortai, accanto alle sale che ospitano l’esposizione, un incontro con il fumettista Romeo Toffanetti, autore di Nathan Never, l’eroe del futuro della Sergio Bonelli Editore. L’Agente Speciale Alfa è presente in mostra con le tavole originali firmate da Toffanetti, che fanno conoscere il personaggio ai visitatori e li accompagnano in un viaggio alla scoperta della letteratura fantastica.

All’incontro, dedicato non solo al mondo di Nathan Never, parteciperanno anche Glauco Guardigli, redattore della Sergio Bonelli Editore e Bruno Testa, illustratore e curatore della mostra. Seguirà una visita guidata all’esposizione.

L’ingresso all’incontro e alla mostra è gratuito su prenotazione.

prenotazioni@fortedibard.it

T. 0125 833811

PER SAPERNE DI PIU'

La mostra promossa dal Forte di Bard è curata da Bruno Testa. E' aperta fino al 6 gennaio Martedì-venerdì 10.00 / 18.00. Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00



TARIFFE: Intero 8,00 euro | Ridotto 7,00 euro (over 65)

Ridotto ragazzi (19-25 anni) 3,00 euro

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, fascia 0-18 anni.