DVD dei cantautori alla Unitre

Sugli atti del corso di otto lezioni tenute da Giorgio Belletti sui Cantautori italiani Lucio Dalla, Davide Van De Sfroos e Giorgio Gaber è stato realizzato un DVD prenotabile in segreteria. Il DVD contiene oltre 80 video, 50 canzoni dei tre cantautori, interviste e commenti. (foto).

La salute nei suoi vari aspetti continua ad essere argomento di diverse lezioni. Carlo Monichino ha spiegato le funzioni delle proteine e dei lipidi in relazione all’esercizio fisico e le sostanziali differenze fisiologiche tra corsa e camminata anche in relazione al metabolismo. Gabriella Caprino, partendo dal cibo visto sotto l’aspetto della cultura di popoli e religioni diverse ha ricordato l’importanza di ritrovarsi a tavola, un rito da rivalutare quale “occasione di piacere, nutrizione e socialità”. Ancora sull’alimentazione, Paolo Volpi illustrerà in cinque lezioni come soddisfare il bisogno di energia con cibi e condimenti di origine animale e vegetale. Per Inglese, a corso ormai concluso, si svolgeranno altre quattro lezioni di ripasso fuori programma.

PROGRAMMA: Lunedì 11 marzo ore 16,30. Rino Scarola: I duchi sabaudi e le guerre di Monferrato (1613-1631); 17,30 Letteratura, Virgilio: il canto di Roma -parte p. Martedì 16,30 Arte, Rosella Cappa: Enorme quantità del patrimonio immobiliare delle diocesi in Italia, bisogna saper scegliere; 17,30 Naturopatia, Daniela Manfredi: La psicosomatica, impariamo a interpretare il linguaggio dei sintomi del nostro corpo. Mercoledì 15,30 Inglese primo livello, Serena Zanetti: ripasso; 16,30 Giardinaggio, Giovanni Ganora: Vasi, terricci e ammendanti; 17,30 Fisica, Giovanni Bellistri: Fonti energetiche, fonti non rinnovabili, fonti rinnovabili, energia e rivoluzione industriale. Giovedì 16,30 Scienza dell’alimentazione, Paolo Volpi: Il bisogno di energia; 17,30 Medicina, Alessandro Sassi: Attualità in odontoiatria.

m. gi.