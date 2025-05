Echos 2025. I Luoghi e la Musica, inizia alla Filarmonica

Nella sua quarta settimana il Festival Echos 2025. I Luoghi e la Musica, direttore Sergio Marchegiani, si fa in tre, per la gioia degli appassionati di musica e arte che sempre più numerosi ne seguono il viaggio attraverso tutta la provincia di Alessandria. Il lungo weekend inizia venerdì 16 maggio alle 21.00 a Casale Monferrato presso Palazzo Gozzani di Treville, sede dell’Accademia Filarmonica: in scena due giovani e talentuose allieve del Conservatorio di Alessandria, i soprani Anita Maiocco e Chiara Sorce (vincitrici della borsa di studio dedicata alla memoria di Mario Patrucco), e il pianista Leonardo Nicassio. Sabato 17, sempre alle 21.00 nella Basilica della Maddalena di Novi Ligure, sarà la volta del celebre violoncellista Sergej Antonov, vincitore nel 2007 della prestigiosissima Medaglia d’Oro al Concorso Cajkovskij di Mosca, e del pianista svedese Carl Ponten. Chiusura del formidabile tris domenica 18 maggio alle 17.00 all'Abbazia di Rivalta Scrivia con l'Asolo Chamber Orchestra diretta da Valter Favero e i solisti Myriam Dal Don al violino e Giuseppe Barutti al violoncello.

Anita Maiocco e Chiara Sorce studiano al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, istituzione per la quale si sono esibite in numerosi spettacoli, inclusi quelli del Festival “Scatola Sonora”. Hanno tenuto molti concerti in Piemonte con l’Associazione Toret Artist Tre Sei Zero; Chiara Sorce, nel 2024, è arrivata in finale al Concorso Internazionale di Canto “Premio Puccini” di Lucca. Saranno accompagnate al pianoforte da Leonardo Nicassio, docente di Accompagnamento pianistico al Conservatorio “Vivaldi” e conosciuto come uno dei più richiesti preparatori di cantanti lirici in Italia e all’estero. Nel campo dell'opera ha lavorato in numerosi teatri italiani e stranieri, tra cui il Regio di Torino, ed è invitato come collaboratore pianistico per masterclass tenute da celebrità come Renato Bruson e Daniela Dessì. Il programma che eseguiranno alla Filarmonica di Casale sarà una sorta di duello dal titolo“La voce del Soprano: coloratura versus lirico”. Sul leggio capolavori di Mozart, Donizetti, Bizet, Arditi, Delibes, Johann Strauss, Verdi, Puccini, Bernstein e Rossini.

I critici di tutto il mondo hanno descritto Sergey Antonov come “destinato a diventare una superstar del violoncello” (Washington Post) e hanno elogiato la sua capacità di “combinare una tecnica formidabile e un suono incredibilmente caldo, penetrante e vibrante” (Budapest Sun). Dopo aver vinto nel 2007 la Medaglia d’Oro al prestigiosissimo Concorso Internazionale Cajkovskij di Mosca, il violoncellista russo naturalizzato americano ha compiuto tournée in Europa, Asia, Nord e Sud America, collaborando con musicisti come Vladimir Spivakov, Mikhail Pletnev, Maxim Vengerov, Yuri Bashmet, Denis Matsuev e David Chan. Carl Ponten svolge un'intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, sia come solista che con orchestra. Ha suonato a Örebro per Sua Maestà il Re di Svezia, in diretta radiofonica dal Cultural Centre di Chicago ed è stato invitato per una lunga tournée in Sud America con la Guatemala Symphony Orchestra. Ha ricevuto premi dall’Accademia Reale di Musica di Svezia. Sabato 17, a Novi Ligure, i due artisti proporranno un bellissimo programma con musiche di Beach, Cilea, Popper, Saint-Saens e Pjatigorskij.

Domenica 18 maggio Echos torna nella suggestiva Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia per il concerto dell’Asolo Chamber Orchestra, orchestra d’archi che riunisce i migliori talenti del Veneto molti dei quali sono prime parti del celebre complesso de I Solisti Veneti. Diretta da Valter Favero, la formazione è nata nel 2005 e da allora ha tenuto moltissimi concerti ottenendo sempre grande successo per la verveesecutiva e l'alternanza di apprezzati solisti. L’ACO è stata ospite di prestigiosi enti in tutta Italia e all’estero, ha realizzato molte registrazioni e ha partecipato a trasmissioni su RAI e Mediaset. A Rivalta proporrà un originale programma con due celebri concerti solistici (quello di Schumann per violoncello e quello di Mendelssohn per violino) in una poco conosciuta versione cameristica. Per Mendelssohn solista sarà la violinista Myriam Dal Don: impostasi all’attenzione del pubblico con la vittoria al Concorso di Vittorio Veneto, che le è valso il debutto con l’Orchestra della Rai di Torino diretta da Salvatore Accardo, ha suonato nelle più importanti sale del mondo (Accademia di Santa Cecilia, Carnegie Hall di New York, Salle Gaveau di Parigi, Teatro Colon di Buenos Aires), collaborando con artisti come Giuranna, Petracchi, Meunier, Canino. Per Schumann il solista sarà il veneziano Giuseppe Barutti, dal 2001 Primo Violoncello de “I Solisti Veneti” di Claudio Scimone. Con questa celebre formazione ha suonato come solista nelle sale più prestigiose come il Musikverein di Vienna, la Philharmonie di Berlino, il Teatro alla Scala di Milano, la Suntory Hall di Tokio. In occasione del concerto, l’Associazione Amici dell’Abbazia di Rivalta curerà una visita guidata gratuita dell’Abbazia con inizio alle ore 16.15.

Echos 2025 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi tre appuntamenti, con i Comuni di Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona e con la l'Accademia Filarmonica di Casale. I tre concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Per info: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

FOTO. Alla Filarmonica di palazzo Treville il Premio Patrucco

