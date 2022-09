Restauri alla facciata del Duomo

Ha avuto inizio nei giorni scorsi l’ultimo lotto del restauro conservativo alla facciata del Duomodi Casale.

E’ stato, infatti, montato il ponteggio sul campanile di destra sul quale verranno effettuati gli interventi volti a frenarne il degrado. Iniziati nel 2018 con la facciata e proseguiti nel 2020 con il campanile di sinistra, i lavori rientrano in un progetto di risanamento dal valore di 260 mila euro totali finanziati dal Ministero per la Cultura, dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. L’architetto Stefano Martelli seguirà, come per i precedenti lotti, la direzione lavori, responsabile del procedimento sarà l’architetto Raffaella Rolfo, responsabile della sicurezza il geometra Alan Zavattaro mentre gli interventi saranno eseguiti dalla ditta Ferrari Restauri di Vercelli (restauratrice Maria Grazia Ferrari). I ponteggi sono stati forniti dalla ditta Bieffe di Palazzolo.

(foto Luigi Angelino)