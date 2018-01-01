Nutrire il Mondo al Forte di Bard...

Nell’ambito della mostra Nutrire il Mondo, il Forte di Bard (a un'ora d'auto da Casale) organizza domenica 22 marzo, alle ore 16.00, un incontro di approfondimento dal titolo L’eredità del gusto dedicato alla cultura del cibo e al valore delle materie prime con lo chef Luigi Buitoni, erede della storica famiglia che ha dato vita all’azienda Buitoni, protagonista di una conversazione sulla tradizione gastronomica italiana, sull’evoluzione dell’impresa familiare e sulla sua personale filosofia di cucina legata al territorio e al km 0.

La conferenza sarà condotta da Sabrina Rossi Montegrandi, Director of Business Development for Italy Malta Turkey Agence France-Presse e vedrà anche l’intervento di Stefano Lunardi, promotore di piccoli produttori locali che guiderà, al termine dell’incontro, una degustazione di formaggi, prodotti di eccellenza della Valle d’Aosta a cura di Antica Latteria Erbavoglio.

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@fortedibard.it – T. 0125 833811

Tariffa: 15,00 euro

(include biglietto ingresso alla mostra Nutrire il mondo e alla degustazione)