Il Déco in Italia

Il Déco in Italia, l’eleganza della modernità è il titolo della mostra inedita che il Forte di Bard, in collaborazione con Silvana Editoriale, ospita dal 2 dicembre 2022 al 10 aprile 2023. Un grande progetto espositivo, curato da Francesco Parisi, che presenta 230 opere tra pittura, scultura, decorazioni murali, arti applicate, manifesti e illustrazioni che svelano l’evoluzione del Déco. Nove le sezioni allestite nelle sale delle Cannoniere e delle Cantine della fortezza.

Il termine Art Déco deriva dall’abbreviazione riferita all’Exposition International des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, tenuta a Parigi nel 1925, che diede il via ad un fenomeno che rivoluzionò lo stile e il gusto nelle arti decorative, arti visive, architettura e nella moda. La mostra oltre a ricostruire proprio la sezione italiana presente a quell’evento epocale, intende restituire una sorta di fotografia di quanto si andava producendo in quegli anni non solo nelle arti decorative ma anche in pittura, scultura e grafica. Esposte non solo le sfavillanti ceramiche firmate da Gio Ponti per Richard Ginori e le delicate trasparenze buranesi di Vittorio Zecchin, ma anche opere di pittura e scultura, connotate da quel gusto sintetico e lineare che caratterizzò una parte dell’arte italiana di quegli anni.

Molte le opere pregevoli, come il pannello in ceramica di Galileo Chini che ornava il salone del padiglione Italia, il ritratto di Augusto Solari di Adolfo Wildt, le celebri ceramiche di Francesco Nonni e straordinari dipinti di Aleardo Terzi e Umberto Brunelleschi che segnano un versante più illustrativo della pittura di quegli anni, gli studi preparatori per il grande arazzo del Genio Futurista di Giacomo Balla (che ornava la scalinata del Grand Palais). Tra i numerosi ritratti femminili svetta uno dei dipinti più rappresentativi di Giulio Aristide Sartorio.

ORARI

2 dicembre 2022 – 10 aprile 2023

Martedì-venerdì 10.00 / 18.00

Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00

1° gennaio: 14.00 / 20.00

Lunedì chiuso

Chiuso il 24 e 25 dicembre

La Biglietteria chiude un’ora prima.

. Apertura serale festività natalizie

Dal 26 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, aperto tutti i giorni con prolungamento orario serale sino alle ore 20.00, con chiusura biglietteria alle ore 19.00. Fa eccezione sabato 31 dicembre: chiusura ore 19.00.

TARIFFE

Intero 12,00 euro | Ridotto 10,00 euro

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, fascia 0-25 anni

. Acquista la Membership Card del Forte di Bard ed entri in modo illimitato a mostre e musei per un anno.

INFO

Associazione Forte di Bard

T. + 39 0125 833811 | info@fortedibard.it

Prenotazione visite guidate

prenotazioni@fortedibard.it

T. + 39 0125 833811