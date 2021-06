Standing ovation a Echos

Il viaggio della XXIII edizione del Festival “Echos. I Luoghi e la Musica” sabato ha fatto tappa a Casale per un trittico di livello mondiale e diciamo subito che al termine (domenica) il direttore (e grande pianista) Sergio Marchegiani ci ha dichiarato: “E’ andato tutto regolarmente: è stato uno dei weekend di musica più entusiasmanti della storia di Echos...”.

Il violinista Francesco Manara, spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e il pianista Claudio Voghera hanno eseguito in tre concerti l’integrale delle opere per violino e pianoforte di Robert Schumann e Johannes Brahms.

Il meraviglioso tour de force, probabilmente mai realizzato in 24 ore da due soli musicisti, è iniziato sabato 19 al pomeriggio in Santa Croce, è proseguito alle 21 al Giardino botanico del Castello Paleologi di Acqui Terme per concludersi domenica 20 alle 17.30 nella Chiesa Parrocchiale di Grondona (il che voleva anche dire unione dei Monferrati casalese, acquese ed ovadese).

A Casale sabato tutto ha avuto il via col saluto dell’assessore alla cultura Gigliola Fracchia che ha evidenziato il rapporto con Echos nato a suo tempo per celebrare l’anniversario dell’apertura al pubblico del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi (per l’occasione a ingresso libero). E in effetti il primissimo concerto di Echos era avvenuto proprio a Casale

I due esecutori per la storia hanno affrontato con piglio sicuro l’impresa (anche contro il vento gira fogli...) seguendo l’ordine cronologico delle opere:

R. Schumann: Sonata n. 1 in La minore op. 105, J. Brahms: Sonata n. 1 in Sol maggiore op. 78, J. Brahms: Scherzo in Do minore per la Sonata F.A.E.

Come bis hanno fatto il “Sogno” di Schumann (dalle “Scene Infantili” op. 15, originariamente per pianoforte solo) e la “Ninna nanna” di Brahms (“Wiegenlied:Guten Abend, Gute Nacht”, originariamente per voce e pianoforte).

Al termine (giusta) standing ovation dal pubblico in piedi.

Tutto esaurito- come a Casale - ai due successivi concerti, una nota di colore: al giardino botanico di Acqui ha fatto da contrappunto il gracidare delle rane, molto meglio le campane in lontananza che ingentilivano il concerto casalese.

Echos 2021 è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, della Fondazione CRAL.

l.a.