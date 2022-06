Enrico Colombotto Rosso. Il Genio Visionario

La Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone a Pinerolo (Torino) ospita, fino all’8 gennaio 2023, la mostra “Enrico Colombotto Rosso. Il Genio Visionario”, promossa dal Comune di Pinerolo con il patrocinio della Regione Piemonte e organizzata da Munus Arts & Culture con la partecipazione dellaFondazione Enrico Colombotto Rosso e con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema di Torino ed è curata da Lorenzo Soave e Daniela Dello Iacovo.

Enrico Colombotto Rosso -che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Camino- è considerato uno dei maggiori protagonisti dell’arte del Novecento, che incarna l’idea dell’artista poliedrico: fu pittore, poeta e scrittore, scenografo e costumista, fotografo e illustratore.

La sua arte, espressionista nella forma, ma simbolista nei contenuti, muove dall’idea dell’uomo teso tra l’incerto e il nulla, in cui figure spettrali, esseri mostruosi e creature deformi non sono che traslazioni visive e visionarie di quel malessere esistenziale dell’individuo e della società in cui è inserito. Enrico Colombotto Rosso dà voce a quell’Io profondo pieno d’angoscia e turbamento presente in ciascun essere umano...

l.a.