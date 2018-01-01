Animals al Castello

E' stata inaugurata sabato a Casale Monferrato nella ex Cappella del Castello nel cortile d'onore la mostra di arte contemporanea “ANIMALS”, curata dall’Associazione Echorama, in collaborazione con la Città di Casale.

La mostra è stata presentata davanti ad un numeroso pubblico dalla presidente dell’associazione Laura Chiarello.

Una collettiva di sicura importante qualità attraverso la quale gli artisti scelti con grande cura volutamente con stili e tecniche complementari, regalano alla tematica un percorso emozionante.

In sintesi troviamo le visioni istintive e primordiali di Filippo Biagioli che da sempre sceglie un iconografia pura, fedele all’essenza istintiva della prima ragione infantile quella più vicina alla verità ed alla ludicità della libertà segnica. Poi ecco la maestria di Lucia Caprioglio con alcun esempi di grande intensità tecnica dall’assemblaggio del collage al prezioso segno dell’incisione sempre visto in un clima di ricerca e le opere di Laura Chiarello coinvolgente artista della nostra ultima generazione creativa con opere dal clima neo Pop ma al quale l’artista ha regalato una personale lettura tra l’eleganza dell’art noveaux e l’audacia della cultura fumettistica, con alcune opere tra la sensualità e l’introspezione psicologica come il doppio sguardo della figura femminile e il gatto.

Le gestualità di un linguaggio primitivo accarezzate da una delicatezza cromatica informale di improbabili segni ecco quelli lasciati da Jessica Einaudi nelle grotte del nostro inconscio in un viaggio a ritroso nello spazio e nel tempo.

Si prosegue col recupero metamorfico delle interessanti sculture di Giorgio Grosso che riciclando materiale plastico reinventano fossili genetici di animali impossibili dentro la memoria del nostro esistere umano, dentro i nostri errori dai quali possono nascere fughe estetiche poetiche.

Continuiamo con il simbolismo di Gloria Iodice dal tono meditativo dove le figure di mitici animali simbolo vengono visti con un segno prezioso ma anche profondo specchio di una visione e di un ascolto all’interiorità degli esseri viventi dove esseri umani ed animali diventano un consapevole percorso unito e la a dolcezza e la purezza negli animali sculture di Francesco Marinaro, emozionante non tanto per la sua eccellente tecnica ma per la ambiguità comportamentale ed il loro messaggio intenso di saggezza ed ironia allo stesso tempo. Loro sono i nostri peluches i nostri famigliari, quelli che condividono con noi la nostra esistenza e ci conoscono benissimo se solo sapessimo ascoltargli meglio nella loro verità.

La Pop è riletta anche in chiave concettuale da Gigi Marini che insieme ad un iconografia ricca di formalismi cromatici e segnici nascono rebus concettuali dove la parola scritta diventa iconografia e lettura segreta di un simbolismo saggio maturato nella storia della sua ricerca nel tempo.

Una ricerca grafica e segnica quella di Alessia Meglio attenta al rapporto tra segno e spazio formale, dove la razionalità del reale viene smontata in uno specchio metafisico alla ricerca del particolare, trovando anche nei cromatismi una scelta etica di formalismo razionale.

L’intima evoluzione tra cielo e mare di una tartaruga nella libertà di una scenografia espressionista astratta sono il racconto iconografico dei due lavori di Piergiorgio Panelli.

Il tema dell’iniziativa e della mostra sono stati scelti per celebrare l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, che coincide con la data, il 4 ottobre 2026, in cui si celebra la Giornata Mondiale degli Animali. La mostra ANIMALS è promossa con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Città di Casale Monferrato, e sarà visitabile, con accesso libero e gratuito, dal 4 al 26 aprile 2026 tutti i sabati, domeniche e festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Le informazioni sulla mostra sono online su www.vocidinotte.it

Piergiorgio Panelli

FOTO. Sabato alla inaugurazione (f. Angelino)

























