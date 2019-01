Il grande lucernario

(l.a.) -Giovedì 31 dalle 18 30 in Accademia Filarmonica (palazzo Treville) presentazione del libro “Il grande lucernario. La lezione di Umberto Veronesi e la nuova via per la cura” di MariaGiovanna Luini.

MariaGiovanna Luini per sedici anni è stata l'assistente medico di Umberto Veronesi: nello studio che hanno condiviso in Direzione Scientifica all'Istituto Europeo di Oncologia (Io IEO, realizzato da Veronesi a partire da un desiderio che sembrava utopia) hanno studiato, scritto libri, curato pazienti.

Dal professore, MariaGiovanna ha ricevuto una piccola ma profonda eredità: il "tocco" dell'empatia, il dono che guarisce attraverso la potenza dell'amore.

E questo racconta, il paradosso della sua vita: uno dei massimi scienziati al mondo è stato il più aperto e amorevole incoraggiamento nella sua scoperta di sé, a volte al di là dei limiti della razionalità.

E "il grande lucernario" (così una donna definì Veronesi a una cena, incespicando in un lapsus che lui successivamente usò spesso) ha aiutato MariaGiovanna a essere davvero un medico, senza bisturi ma con l'anima.

Il libro parla del cammino dalla medicina ultrascientifica alla medicina olistica: è un percorso di conoscenza, studio, apertura ed emozioni, una trasformazione che ha portato l'Autrice a smettere con le barriere, i limiti e le esclusioni "a priori".

E' il libro di una guarigione interiore, quella di MariaGiovanna Luini, che diventa guarigione fisica per decine di pazienti: si può essere medici anche esplorando territori che la medicina ancora fatica ad accettare.