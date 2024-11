Vercelli: Jazz al Viotti Club

Vercelli: per il secondo appuntamento della rassegna Jazz al Viotti Club – 2ª edizione -, proposta dalla Camerata Ducale con la direzione artistica di Luigi Ranghino e Claudio Cagnoni, il cartellone propone il concerto del duo Tina Omerzo e Francesco Aroni Vigone, pianoforte e sax (alto e soprano).

Il titolo dato a questo incontro musicale è “Riflesso” ed esprime complessità e semplicità al contempo: lo specchio, simbolo per tutte le considerazioni che facciamo su noi stessi, è in questo caso il riflesso dell’altro che rimanda così una duplice visione. E questo è l’aspetto che richiama la semplicità del pensiero. Musicalmente, il Riflesso è il suono che ritorna su chi agisce riflesso tra gli esecutori che prendono come pretesto canzoni, brani originali e libere improvvisazioni. E in questo possiamo trovare la complessità del pensiero di cui stiamo discorrendo.

Riflesso è un mondo di invenzioni, ma fortemente concreto giocato tra complessità e perfezione, quindi semplicità, della forma.

Tina Omerzo e Francesco Aroni Vigone saranno al Viotti Club di via Galileo Ferraris 14 sabato 16 novembre a partire dalle 18:30.

Tina Omerzo, pianista e compositrice, è nata a Sempeter pri Gorici, in Slovenia e, diplomatasi in pianoforte, approfondisce lo studio della musica contemporanea improvvisata.

Nel 1998 si trasferisce a Genova e perfeziona gli studi di improvvisazione Jazz a Siena, studiando con Stefano Battaglia. A Genova collabora con diversi artisti come Simona Barbera e gli Echo Art nel progetto “Sicilia!” e con Stefano Cabrera, Marco Tindiglia, Marco Fadda.

Nel 2006 vince il primo premio al concorso “Jazz emergente in Liguria” con il trio Istralia che le permette di incidere il suo primo cd contenente composizioni originali.

La sua creatività artistica è influenzata da numerose esperienze musicali che spaziano dal jazz al pop e dalla musica etnica a quella classica.

Nel 2012 diventa insegnante AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale.

Francesco Aroni Vigone, vercellese, è jazzista e compositore interessato a vari linguaggi musicali. Ha studiato sassofono classico, jazz e musica elettronica (conservatorio di Torino con E. Zaffiri) e

vanta numerose collaborazioni ed incisioni. Da anni suona stabilmente nell'ensemble di Enrico Fazio e nei progetti multimediali di G. Palmieri.

Anche questa seconda edizione di Jazz al Viotti Club proporrà la piacevole consuetudine di chiudere gli appuntamenti con un momento conviviale, un’occasione per un brindisi e per una chiacchierata in amicizia gustando un buon vino locale o un delicato vermouth realizzato con le uve e i prodotti del nostro territorio.

Per ogni concerto il biglietto d’ingresso costa 10€.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 329 1260732 oppure scrivere a biglietteria@viottifestival.it.

IN SINTESI

Sabato 16 novembre 2024 – ore 18.30

Viotti Club

Via G. Ferraris, 14 – Vercelli

Tina Omerzo pianoforte

Francesco Aroni Vigone (foto) sax soprano e tenore

INGRESSO: 10€