Raffaella Romagnolo premio Campiello Natura

La prima edizione de il Campiello Natura - Premio Venice Gardens Foundation è stata vinta da Raffaella Romagnolo con il libro Il cedro del Libano (Aboca Edizioni), il premio sarà consegnato da Adele Re Rebaudengo, presidente di Venice Gardens Foundation in occasione della finale della 61^ edizione del Premio Campiello, in programma sabato 16 settembre presso il Gran Teatro La Fenice di Venezia.

Il Campiello Natura - Premio Venice Gardens Foundation è il nuovo concorso promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto in collaborazione con Venice Gardens Foundation che si rivolge alle opere di narrativa strettamente e intimamente connesse alla Natura.

Raffaella Romagnolo è nata a Casale Monferrato nel 1971, figlia del panettiere di Salabue di Ponzano (e madre, Bruna Pelizzone, di Olivola, come da Viaggio d’autore a lei dedicato, vedi archivio) prime scuole a Grazzano Badoglio..

Oggi la Romagnolo vive a Rocca Grimalda con il marito e insegna lettere al Liceo di Ovada. Ha un palmares librario di livello come L'amante di città (Fratelli Frilli, 2007) e, per Piemme, La masnà (2012, divenuto anche uno spettacolo teatrale), poi Tutta questa vita (2013, finalista al Premio Peradotto), La figlia Sbagliata (2016 candidato allo Strega) Destino (2018, presentato alla Accademia Filarmonca di Casale), Respira con me (2019, finalista allo Strega).

In uscita “Aggiustare l’universo” con Mondadori che-ci annuncia la scrittrice- in parte è ambientato a Casale, ne parleremo.

l.a.

FOTO. La Romagnolo, sorridente firma copie alla Accademia Filarmonica, alla sua destra la presidente dell'Accademia Serene Monina (f. Angelino)