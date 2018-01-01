Monferrato Classic Festival, un pianista a Cella Monte

All’Auditorium di Cella Monte, domenica 21 giugno alle 17,30, si esibisce il pianista Davide Conte con un programma tutto incentrato sul Novecento: A. Casella (1883-1947), Due ricercari sul nome B.A.C.H. Funebre Ostinato B. Bartok (1881-1945), Quattro pezzi per pianoforti BB.27 n. 4, “Scherzo” A. Casella (1883-1947) Barcarola op. 15 B. Bartok (1881-1945) Suite op. 14, BB.70 Allegretto Scherzo Allegro molto Sostenuto A. Casella (1883-1947) Sonatina op. 28 Allegro con spirito Minuetto Finale: veloce molto B. Bartok (1881-1945) “All’aria aperta” Sz. 81 Con tamburi e pifferi Barcarola Musette Musica della notte La caccia.

Rientra in Monferrato Classic Festival diretto da Sabrina Lanzi.

DAVIDE CONTE è nato nel 2006 e ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni, conseguito.

Di recente, a soli 18 anni, la laurea di primo livello in pianoforte con 110/110, Lode e menzione di merito presso il Conservatorio “P.I. Tschaikowsky” di Catanzaro. Nel 2023 ha ultimato il biennio professionale presso l’Accademia del Ridotto di Stradella con i didatti Andrzej Jasinski e Vincenzo Balzani.

Attualmente frequenta il corso di perfezionamento di pianoforte annuale presso la Scuola di Musica di Fiesole nella classe del M° Andrea Lucchesini. Conte ha svolto l’intero percorso di formazione presso la scuola IrisMusica con Maddalena De Facci sotto la cui guida sta proseguendo gli studi.

In questi anni ha vinto il Primo Premio Assoluto in numerosi concorsi tra i quali il “J.S. Bach” di Sestri Levante - vincitore dell’intero concorso -, l’“Ars Nova” di Trieste con l’assegnazione del Premio speciale Pecar, il “Città di Treviso”, "Città murata" di Cittadella”, "Vito Frazzi" di Scandicci, “Città di Albenga", "Città di Caraglio", “Acerbi Competition" di Mantova, "Città di Bucchianico". Ha vinto inoltre il primo premio in oltre venti concorsi tra cui "Città di San Donà di Piave", "Città di Camerino", "Antonio Salieri" di Legnago, "Giulio Rospigliosi", “Città di Riccione”, “Amadeus Piano Competition” di Lazise, “Ugo Amendola” di Mogliano Veneto. In ambito internazionale, Davide ha vinto il secondo premio al concorso internazionale “Ricard Viñes” di Lleida in Spagna, il primo premio al “Rachmaninov piano competition” di Sarajevo e il primo premio all’Euplay piano competition for the youth in Europe.

È stato inoltre premiato in Slovenia, Serbia, Polonia, Croazia, Ungheria e Austria. A 12 anni ha debuttato in recital solistico e dopo alcuni mesi anche in qualità di solista con l’orchestra. Da allora si è esibito con continuità in recital in numerosi Festival tra i quali “I concerti del Tempietto” di Roma, il Monferrato Classic Festival e i “Concerto d’Autunno” della Fondazione “Masiero-Centanin”ad Arquà Petrarca” e location tra cui la Sala Eutherpe di Lèon (Spagna), il teatro di Marcello a Roma, il Palazzo Cavagnis a Venezia, il teatro “Vivaldi” di Jesolo, la Sala dei Giganti a Padova, il Palazzo dei Capitani a Malcesine, la Villa Savorgnan di Sequals, il Palazzo delle Generali a Trieste, il Palazzo Di Francia a Treviso. Ha suonato da solista con la FVG Orchestra, con l’orchestra “Concentus Musicus Patavinus” e con il Gruppo d’archi del Friuli e del Veneto esibendosi presso la Sala dei Giganti di Palazzo Luciano a Padova, il teatro “” Vivaldi” di Jesolo e l’auditorium del Campus H-Farm di Roncade. Parallelamente al repertorio solistico ha perseguito lo studio in ambito cameristico inizialmente in formazione di pianoforte a quattro mani, vincendo il Primo Premio Assoluto con punteggio 100/100 ai concorsi “Diapason d’oro” di Pordenone e “Città di Piove di Sacco”.

A partire dal 2020 suona in duo clarinetto e pianoforte curando la propria formazione prima con la prof.ssa Federica Repini presso la Fondazione “Luigi Bon” di Tavagnacco e attualmente sotto la guida del M° Giovanni Riccucci presso la Scuola di Musica di Fiesole. Con questa formazione ha vinto il Primo Premio Assoluto al concorso “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio nel 2022 e il Primo Premio al concorso “Città di Palmanova” 2021.