La 76esima edizione del Concorso Internazionale di Musica Gian Battista Viotti segna un risultato senza precedenti nella storia della manifestazione. Sono 259 i giovani pianisti iscritti alla fase di preselezione, stabilendo il record assoluto di partecipazione per il concorso vercellese.

I candidati provengono da 33 nazioni differenti, confermando la dimensione internazionale e l’attrattività globale dell’istituzione. L’età media dei partecipanti si attesta sui 25 anni di età, mentre il ventaglio anagrafico spazia dai più giovani talenti (15 anni) fino ai 32 anni.

Rispetto alla precedente edizione pianistica del 2023, la manifestazione registra uno straordinario incremento di partecipazione pari a quasi il 30 percento.

Questa imponente mole di candidature rappresenta una sfida tecnica di altissimo livello per la giuria di preselezione, composta da Pietro Borgonovo (foto), Ruggero Laganà e Massimiliano Genot. Ai tre giurati spetta il compito di esaminare i materiali video preparati da ciascun concorrente, che comprendono uno studio scelto tra Chopin, Liszt, Debussy, Scriabin, Rachmaninov e Bartok, affiancato da un programma a scelta per una durata complessiva compresa tra i 15 e i 20 minuti. Un impegno di circa 80 ore di audizioni per ciascun componente della giuria.

L’esito della preselezione, che definirà i concorrenti ammessi alle fasi successive in presenza a Vercelli, sarà pubblicato ufficialmente il 12 agosto 2026. La competizione musicale entrerà poi nel vivo dal 9 al 17 ottobre 2026 presso il Teatro Civico.

Tutte le prove saranno aperte al pubblico, mentre la Finale vedrà i finalisti esibirsi con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano.

Le prevendite dei biglietti per la serata finale si apriranno il 18 agosto.

Nazioni rappresentate: Albania, Armenia, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, USA, Vietnam.

Fondato a Vercelli nel 1950, il Concorso Internazionale di Musica “Viotti” è membro fondatore della WFIMC (Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica) e alterna storicamente le tre discipline di Pianoforte, Canto e Violino. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Vercelli, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e il fondamentale contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della Fondazione CRT.