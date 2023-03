Annalisa Monfreda mercoledì al Castello

Sarà la presentazione del libro di Annalisa Monfreda "Ho scritto questo libro invece di divorziare. Cronaca di liberazione dal carico mentale, e altre conquiste" ad aprire gli eventi collaterali della rassegna Jas – Just Another Stage; l’incontro si terrà mercoledì 8 marzo alle ore 18 nelle sale della Manica Lunga del Castello di Casale alla presenza dell’autrice.

Nel volume, edito da Feltrinelli Editore, Annalisa Monfreda compie un percorso che dalla presa di coscienza di essere vittima dello squilibrio del carico mentale a causa del quale si sente sopraffatta dall'organizzazione famigliare passa per un'indagine poetica e scientifica lungo le radici di quella disparità, incontrando scrittrici, scienziate, casalinghe e imprenditrici, analizzando numeri, ricerche e studi sociologici. Con la sua famiglia, stabilisce un patto nuovo attorno al quale fondarsi e un nuovo trampolino di lancio per costruire il tassello mancante della sua vera emancipazione.

Annalisa Monfreda (1978) coltiva fin da bambina il sogno del giornalismo, che la guida in ogni scelta, dalle prime collaborazioni a 17 anni fino al trasferimento dalla Puglia a Milano a 22, per uno stage al “Corriere della Sera”. A 30 anni, la nascita della prima figlia coincide con una svolta professionale: la proposta di dirigere il mensile per teenager “Top Girl”. Nasce poi un’altra figlia, mentre lei passa da una direzione all’altra: “Geo”, “Cosmopolitan”, “Starbene”, “TuStyle”, “Confidenze” e, per nove anni, fino a fine 2021, “Donna Moderna”, il magazine femminile più letto in Italia. A 43 anni, con due figlie ormai grandi, alla cui educazione ha dedicato un intimo memoir, Come se tu non fossi femmina (Mondadori, 2018), inizia una nuova stagione della sua vita. Lascia la direzione di “Donna Moderna” per un’avventura da imprenditrice nel campo editoriale. Fonda con altri tre soci Rame, una piattaforma che vuole rompere il tabù culturale attorno ai soldi e democratizzare l’accesso ai servizi finanziari. Porta così a un livello più alto il suo sogno di bambina: guidare il cambiamento sociale attraverso il giornalismo.

Presentazione libro "Ho scritto questo libro invece di divorziare "

Autrice: Annalisa Monfreda (foto)

Castello del Monferrato, Sale Manica Lunga

Mercoledì 8 marzo ore 18