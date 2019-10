“All humans are silent in one language”

Si inaugurerà domani, sabato 2, la nuova mostra allestita alla Biblioteca Civica del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato dal titolo “All humans are silent in one language” promossa dall’Associazione Culturale San Giacomo e curata da Michele F. Fontefrancesco.

Protagonista sarà Behnaz Shahsavarani, artista iraniana, formatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, esperta di grafica d’arte con una consolidata esperienza espositiva e di collaborazione tra il mondo dell’arte e quello del design. «“All humans are silent in one language” - ci anticipa il curatore Fontefrancesco - presenta alcuni dei lavori più recenti dell’artista che attraggono il visitatore per il gioco polimaterico ed ecclettismo stilistico. La giustapposizione dei materiali scompone la solidità dei singoli soggetti delineando un luogo-non-luogo intermedio tra l’oggettività della materia percepita e la soggettività dell’interpretazione, obbligando alla riflessione su cosa dia significato ad un volto od un paesaggio e richiamando così la dimensione creativa della narrazione letteraria contemporanea».