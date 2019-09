Cecilia Prete a Vinci

Domenica 8 settembre l’artista casalese Cecilia Prete é stata invitata in Toscana, ad esporre nel Comune di Vinci in occasione dell’evento “VINCIngegno”, il festival della creatività e dell’arte di ingegnarsi, sotto il segno di Leonardo. L’evento, alla sua prima edizione, si è svolto all’interno della Palazzina Uzielli, sede del Museo leonardiano e nella piazza principale Guido Masi, dove campeggia la scultura che ritrae il famoso Uomo Vitruviano, donata da Mario Ceroli alla città.

L’iniziativa è stata ideata e realizzata grazie dalla Proloco, con il patrocinio del Comune di Vinci. Qui, selezionati protagonisti del mondo creativo hanno reso omaggio al cittadino vinciano per eccellenza, nella sua città natale, primo luogo e prima fonte d’ispirazione delle sue invenzioni.

In questo contesto,Cecilia Prete invitata dalla responsabile Stefania Galletti, ha curato per la sezione pittura, un laboratorio di acquerello con dimostrazioni dal vivo, creando opere ad edizione limitata, dedicate alla rielaborazione creativa della Gioconda, vera e intramontabile icona.

Insieme a lei, hanno lavorato en plein air su soggetti leonardiani: lo street artist Samuel Rosi-Muz impegnato in un live painting; il fumettista Vigno con illustrazioni e ceramiche a tema; Jacq; lo scultore tecnologico Fabio Sbaragli, con oggetti creati con pantografo; il Mastro Cordaio Daniele Silvestrini con i suoi nodi vinciani; Giuseppe Berretti con oggetti in movimento in legno riciclato e la Cameo Art Torre del Greco che, in una postazione dinamica di lavorazione, ha realizzato incredibili capolavori di miniatura incisoria su conchiglia.

Molto interessanti anche i laboratori perfettamente a tema, che hanno prodotto oggetti ispirati ai progetti del Genio, utilizzando strumenti medievali come sofisticate e moderne tecnologie. Ecco dunque spazi dedicati a realizzazioni con: tornio e calco a cura di Goti Terrecotte di Calenzano; scanner e stampa 3d di Fablab Toscana-Contea; coding e robotica educativa con CoderDojo Vinci; creatività d’officina a cura di Massimo Giarratana; opere e creazioni 3d per Creatori d’Emozioni ed Esposizione Discover Leonardo realizzata da Bellosguardo Vinci - Golf & Restaurant.