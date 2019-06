Dimitri Ashkenazy a Valenza

Il viaggio della XXI edizione del Festival “Echos. I Luoghi e la Musica”, iniziato il 28 aprile a Novi Ligure, si conclude il prossimo weekend con due appuntamenti ddi livello.

Sabato 15 giugno alle ore 17.00, nella Chiesa di Santa Maria e San Dalmazzo a Masio, concerto del noto pianista Olaf John Laneri. Domenica 16 sempre alle 17.00, al Teatro Sociale di Valenza, chiusura con uno dei migliori clarinettisti del mondo, Dimitri Ashkenazy, in duo con il pianista svedese Carl Ponten.

Dopo gli acclamati concerti tenuti nel 2017 e nel 2018 per Echos e PianoEchos, Olaf Laneri torna nella nostra provincia per concludere l’integrale delle Sonate per pianoforte di Beethoven. A Masio il pianista italo-svedese completerà l’imponente ciclo con un programma davvero straordinario che include le due Sonate op. 14, la Sonata op. 26 (con la celebre Marcia funebre) e la Sonata op. 106 “Hammerklavier”: un Sonata “gigantesca nelle proporzioni, irta di difficoltà tecniche talvolta sovrumane, vertiginosamente alta nell’ispirazione e titanica nella lotta ingaggiata con la materia che le resiste e in cui è tutta spiegata la concezione morale che Beethoven ebbe dell’Arte” (Andrea Schenardi). Premiato ai concorsi di Montecarlo, Tokyo e Hamamatsu, nel 1998 Laneri vince la 50 edizione del prestigioso Concorso “Busoni” di Bolzano. Delle sue “Variazioni sopra un Tema di Paganini” di Brahms, unica esecuzione di un italiano inserita nel CD pubblicato per festeggiare l’anniversario del concorso, A. Cohen scrive sull’International Piano: “la migliore esecuzione dal vivo che abbia mai sentito”. È l’inizio di un’importante carriera che lo porta a suonare nelle sale più prestigiose, dalla Salle Gaveau a Parigi al Gasteig di Monaco di Baviera, dall’Opéra di Montecarlo alla Herkulessaal fino alla Philharmonie di Berlino dove ha eseguito il Secondo Concerto di Brahms con i Berliner Symphoniker. Ha suonato al Festival di Brescia e Bergamo, alla Radio della Svizzera Italiana a Lugano e al Festival Chopin in Polonia. Recentemente la Universal ha pubblicato un suo CD per con musiche di Brahms.

Dimitri Ashkenazy è stato invitato dalle più prestigiose istituzioni musicali del mondo: Los Angeles (Hollywood Bowl), Londra (Royal Festival Hall), Sydney (Opera House), Salisburgo (Festspiele), Parigi (Salle Pleyel), Tokyo (Suntory Hall) e ha suonato con orchestre come la Royal Philharmonic, i Filarmonici di San Pietroburgo, la Deutsches Symphonie Orchester Berlin, la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano e la Camerata Salzburg. In ambito cameristico ha collaborato con i più importanti nomi del panorama internazionale (Quartetto Kodály, Aleksandar Madzar, Jeremy Menuhin, Antonio Meneses, Edita Gruberova) e naturalmente con il fratello Vovka e con il padre, il leggendario pianista Vladimir Ashkenazy. Carl Ponten svolge un'intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, sia come solista che con orchestra; da citare in particolare un concerto trasmesso in diretta radiofonica dal Cultural Centre di Chicago, una lunga tournée che ha attraversato tutto il Sud America e un concerto a Örebro per Sua Maestà il Re di Svezia. Recentemente ha realizzato una tournée in Russia con il David Oistrakh Quartet. Ha ricevuto premi dall’Accademia Reale di Musica di Svezia e dalla Regione del Södermanland che lo ha nominato Ambasciatore Culturale per il suo contributo alla diffusione della musica nel suo Paese.

Questi due straordinari artisti proporranno per la chiusura di Echos un programma con opere di Schumann, Poulenc, de Falla e Horovitz.

Echos 2019 è realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRAL, Camera di Commercio di Alessandria e, per questi due concerti, con i Comuni di Masio e Valenza. I concerti di Echos sono tutti a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti tranne quello di chiusura al Teatro di Valenza che avrà un biglietto di 10 € Posto Unico. L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’Uspidalì di Valenza. Per info: www.festivalechos.it