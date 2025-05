Pietro De Maria , Tasto d'argento

E’ stato un privilegio assistere sabato al concerto di Echos, esecutore Pietro De Maria a Valenza. Ci siamo trovati immersi nella musica, il Teatro Sociale era un grande pianoforte dal palcoscenico ai palchi; leggiamo dopo da una recensione del “Boston Globe” a un suo concerto Usa: “Nel pianismo di De Maria tutto cantava e respirava”; perfetto. Non per nulla il pianista toscano è accademico di Santa Cecilia e insegna al Mozarteum di Salisburgo e all’Accademia di Musica di Pinerolo e sabato ha ricevuto il premio “Tasto d’argento” consegnatoli dal direttore artistico di Echos Sergio Marchegiani e dal sindaco di Valenza Maurizio Oddone (“Sono onorato che la mia città sia stata scelta per questo concerto e questa consegna”). Per la cronaca di una serata storica nel programma di sala la Sonata op. 25 n. 5 di Clementi (come omaggio, ha spiegato l’esecutore, alla sua maestra Maria Tipo), di due Improvvisi di Schubert e della celeberrima Sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven. Dopo la consegna del premio un tutto Chopin: tre Mazurke, Ballata n. 4, Notturno op. 55 n. 2 e Scherzo n. 2; applausi e applausi e due bis una Sonata di Scarlatti e l’ultima parte dello Scherzo n. 2.

Le prossime

Nei prossimi giorni ben tre gli appuntamenti di Echos:

- Sabato 31 maggio alle 21.00 l’Orchestra ICO Suoni del Sud e il noto bandoneonista Fabio Furia suoneranno le Quattro Stagioni di Vivaldi e Piazzolla nella Chiesa di San Pietro a Cassano Spinola; questo paese dista 76 km da Casale Monferrato, raggiungibile secondo Google in 52 minuti.

- Domenica 1° giugno alle 17.00 Echos arriva per la prima volta nell’Abbazia di Sezzadio (legata ad Aleramo, il fondatore del Monferrato) e presenterà uno dei più importanti violoncellisti tedeschi, Alexander Hülshoff;

- Lunedì 2 giugno al Castello di Piovera, alle 17, toccherà al formidabile Trio Johannes ovvero Francesco Manara (primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano), Massimo Polidori (primo violoncello nella stessa orchestra) e il pianista Claudio Voghera.

A Piovera i tre artisti inizieranno un nuovo, entusiasmante viaggio musicale intitolato “Il canto e la natura in Brahms” dedicato al genio di Amburgo: sui loro leggii la Sonata op. 99 per violoncello e pianoforte, la Sonata op. 100 per violino e pianoforte e il Trio op. 101.

Alle 15.00 il Conte Calvi di Bergolo, proprietario del Castello, terrà una visita guidata alla dimora (durata 90 minuti circa); la prenotazione è obbligatoria.

Si consiglia l’arrivo circa mezz’ora prima. Per info, costi e prenotazioni della visita: www.castellodipiovera.it L’ingresso al concerto è gratuito.

Il Festival Echos è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT.

Luigi Angelino

(foto Giulia Sirolli a Valenza)