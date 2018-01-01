Francesco e l'arte

A Lomello, all'oratorio San Rocco, alle 21 di venerdì 10 aprile, si conclude la rassegna francescana con Stefano Zuffi. Tema della conversazione sarà: "La bellezza del mondo: Francesco e l'arte".

Zuffi è uno storico dell'arte. Ha curato oltre cento volumi e alcune collane di divulgazione culturale. La sua collana I Dizionari dell'Arte è stata tradotta in dieci lingue. Collaboratore di riviste specializzate e di programmi radiofonici, ha curato numerose mostre di arte antica e moderna.

Ingresso libero.