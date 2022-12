Natale in Provincia

Mercatini, alberi addobbati, Babbi Natale, concerti e festeggiamenti: il Natale dell'Alessandrino si appresta a scaldare l'inverno dei tanti turisti attesi per le festività.

"Il Natale è un momento di grande visibilità per un territorio come il nostro: i turisti cercano l'atmosfera autentica, ed è esattamente quella che caratterizza le nostre zone, con le loro tradizioni e i loro prodotti tipici, protagonisti della stagione natalizia", commenta Roberto Cava, presidente di Alexala.

Si parte come sempre da Alessandria, dove il Natale prevede un programma di iniziative ed eventi che coinvolgeranno tutte le fasce d'età e tutte le zone della città, dal centro storico alle periferie. Al cuore dell’evento ci sarà l’immancabile Mercatino natalizio che suscita sempre una grande attesa e un forte entusiasmo con le sue "casette" che accoglieranno ogni giorno i visitatori in un caldo clima fatto di luci, colori e profumi. A illuminare la città ci saranno una serie di installazioni luminose: un Babbo Natale a tre dimensioni alto quasi tre metri verrà posizionato ella centralissima piazzetta della Lega, ad Alessandria, e alcuni lampadari led andranno ad arricchire il percorso delle luminarie in Corso Roma.

Sono molti gli eventi natalizi in programma ad Alessandria: per consultare l'intero calendario è possibile visitare questo link: https://www.alexala.it/it/eventi/contenitore/natale-ad-alessandria/c646666990948f50154ae0d1836ea0cc/

Durante il periodo natalizio (dal 7 dicembre 2022 al 5 febbraio 2023), inoltre, sarà allestita una nuova importante esposizione a Palazzo Monferrato, “1853-2023 – TORINO-GENOVA. UNA ROTAIA LUNGA 170 ANNI”. l progetto espositivo è promosso dal Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria, un organismo nato nell’ambito della Fondazione SLALA (Sistema Logistico del Nord-Ovest) per sostenere e dare spessore anche culturale ai progetti di irrobustimento della rete infrastrutturale delle regioni italiane nord-occidentali.

Con questo evento espositivo si offre al pubblico ha la possibilità di entrare in contatto con la storia della realizzazione della prima importante infrastruttura su rotaia della storia italiana e in contemporanea si propongono alcuni elementi di riflessione e di confronto tra le problematiche del periodo immediatamente precedente l’Unità nazionale e le scelte attuali che impattano sulla dotazione logistica dell’Italia di Nord-ovest, in coerenza con gli obiettivi della Fondazione SLALA.

Il format prescelto è quello di una mostra itinerante che possa essere ospitata presso le principali città collocate lungo i 165 chilometri della tratta ferroviaria: in particolare, Torino, Asti, Alessandria, Novi Ligure e Genova. Una prima edizione della mostra è già stata realizzata a Palazzo Mazzetti ad Asti, con un ottimo successo di pubblico, e si è svolta dal 18 settembre al 24 ottobre 2021.

Il racconto di questa storia affascinante – perché è su questa linea che si è fatta l’Italia – è affidato a un progetto curato da Roberto Livraghi, presidente del Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria, e allestito da Line.lab di Giorgio Annone. “L’idea espositiva – sottolinea il presidente di SLALA, l’avv. Cesare Rossini - nasce con una duplice valenza: è pensata, infatti, sia come la celebrazione di uno strumento fondamentale per lo sviluppo del paese lungo l’arco di oltre un secolo e mezzo, sia come un viaggio di riscoperta vissuto nella realtà dell’area vasta che comprende i sistemi infrastrutturali di Piemonte e Liguria”.

Oltre al capoluogo, tanti altri piccoli e grandi centri del territorio hanno organizzato le festività natalizie, per costruire insieme una grande proposta di festa. Eccone alcune tra le più belle:

Acqui Terme

dall'8 Dicembre 2022 al 24 Dicembre 2022

Arriva il Natale e Acqui Terme è pronta ad accoglierlo in un’atmosfera magica! In via XX settembre verranno allestiti i tradizionali mercatini natalizi, aperti nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00-19.30; martedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9.30-19.30. In più, la casa di Babbo Natale in piazza Matteotti, la fiaccolata di Natale del 24 dicembre, la pista di pattinaggio in corso Dante e il grande albero di Natale che verrà allestito in piazza Italia.

Avolasca: 4 Dicembre 2022

Un mercatino di Natale in piena regola, con cioccolata calda e vin brulè in compagnia di Babbo Natale, addobbo dell'albero di Natale e accensione delle luci e spettacoli di trottole e giocoleria per le strade del paese.

Balzola: dal 3 Dicembre 2022 al 4 Dicembre 2022

Mercatino natalizio con tante idee regalo: libri, gioielli, leccornie, profumi, dipinti, complementi d'arredo e molto altro.

Casale Monferrato: dall'8 Dicembre 2022 al 9 Dicembre 2022, 11 Dicembre 2022, dal 15 Dicembre 2022 al 16 Dicembre 2022

Santa Maria del Tempio, frazione di Casale Monferrato, si trasforma per Natale in una piccola Betlemme, con notti speciali fatte di bagliori, di luccichii ammaglianti, notti di luce, notti in cui tutto può accadere. Tanti appuntamenti e proposte ludiche e culturali, per grandi e piccini, per un Natale da vivere insieme nella semplicità e nel calore della famiglia. C'è la “Bottega dell’Ottimismo - piccoli acquisti per grandi progetti” un temporary shop dedicato al Natale, che anche quest’anno devolverà i suoi incassi a sostegno di Bucolicò - il Museo dell’Agricoltura di Santa Maria del Tempio. Le luci della piccola Betlemme templare si accenderanno il 1 dicembre alle 20, e

rimarranno accese fino alle 20 del 8 gennaio 2023. L’inaugurazione del Santo Natale si terrà domenica 4 dicembre alle ore 11, dopo la Santa Messa.

Casale ha inoltre in programma una serie di concerti natalizi che si svolgeranno il 10 Dicembre 2022, 18 Dicembre 2022 e 26 Dicembre 2022 nell'ambito della rasesegna "Kalendamaya 2022. XIV Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica", al Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, con visita guidata al termine di ciascuno. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia la prenotazione all'indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it oppure telefonando al numero 0142 444.249 / 309.

Capriata d'Orba: 24 Dicembre 2022

Il Presepe Vivente di Capriata d'Orba, in un contesto di rinnovata presenza di figuranti ed arredi che ti immergono nell'atmosfera della Natività e nel quotidiano vivere di oltre 2000 anni fa, capace di attrarre anche fino a 6000 persone sotto il magistrale coordinamento decennale del sig. Benzo Morgan , Presidente dell' Ente Manifestazioni.

Lu e Cuccaro: 4 Dicembre 2022

Domenica 4 dicembre dalle 10 alle 19 il borgo di Lu e Cuccaro Monferrato si anima con i Mercatini di Natale. Passeggiata natalizia, mercatini, trenino, casa di Babbo Natale, cioccolata calda, castagne e vin brulè, aperitivi, musica e molto altro.

Mirabello Monferrato: 24 Dicembre 2022

Lo storico Presepe Vivente prenderà vita nel centro del paese anche quest'anno nella serata del 24 dicembre, per celebrare la Natività.

Novi Ligure: 4 dicembre, 26 Dicembre 2022

Il teatro Romualdo Marengo presenta una serie di spettacoli dedicata alla fascia di età dai 4 ai 14 anni. Due quelli natalizi: "la bella Fiordaliso e la strega Tirovina" (4 dicemebre) e "Il treno dei folletti di Natale" (26 dicembre).

Ovada: 11 dicembre 2022

In piazza Assunta ad Ovada domenica 11 vanno in scena i Mercatini di Natale 2022, con tante bancarelle artigianali, laboratori per bambini e degustazioni di dolci natalizi.

Ozzano Monferrato: 3 Dicembre 2022, 10 Dicembre 2022, 18 Dicembre 2022

Tanti appuntamenti natalizi ad Ozzano, tra cui le letture per i più piccoli nella biblioteca di via Raffaldi 4, merende natalizi e mercatini di artigianato creativo.

Ponzano Monferrato: 11 Dicembre 2022

Armonie natalizie per le vie di Ponzano con i mercatini di Natale accompagnati dalla Banda della Collina. Banchetti della tradizione natalizia, prodotti a kmo e distribuzione di vin brul, oltre ai laboratori "musicalmente Natale", che raccontano la magia attraverso storie musicali.

Rosignano Monferrato: dall'8 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023

Torna "Camminando nel presepe": lungo le vie delle frazioni di Colma e Garriano e delle località limitrofe si dipana un suggestivo percorso pittorico dedicato ad una mirabile e variegata interpretazione artistica del Presepe. Particolarmente affascinante la visione notturna delle opere illuminate.







San Salvatore Monferrato: 3 Dicembre 2022, dal 7 Dicembre 2022 all'8 Dicembre 2022, 10 Dicembre 2022, dal 17 Dicembre 2022 al 18 Dicembre 2022, 24 Dicembre 2022, 08 Gennaio 2023

San Salvatore proporrà per il Natale 2022 appuntamenti di vario genere fra cui mercatino natalizio con le tradizionali idee regalo. Cuore della manifestazione sarà il lancio delle lanterne volanti dal Belvedere Giovanni Paolo II, domenica 11 dicembre alle ore 18, seguito da un Christmas DJ Set in piazza Carmagnola.

Tortona: dal 3 Dicembre 2022 al 4 Dicembre 2022, dal 10 Dicembre 2022 al 11 Dicembre 2022, dal 17 Dicembre 2022 al 18 Dicembre 2022

In occasione del Santo Natale 2022, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona promuove per il secondo anno, negli spazi del Museo Diocesano, un evento dove l'arte si fa strumento di beneficenza. Dopo il successo di Arte all'Asta a favore della Caritas Diocesana nel 2021, quest'anno sarà il Centro Paolo VI Onlus il destinatario del gesto solidale. Grazie al Patrocinio e alla collaborazione della società per le belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano, diversi artisti hanno donato al Centro Paolo VI alcune loro opere che verranno esposte al pubblico e potranno essere assegnate previa donazione. Il ricavato delle offerte, che sono fiscalmente detraibili, andrà a sostenere alcune delle numerose attività riabilitative svolte a favore dei ragazzi ospiti. In occasione della Solennità dell'Immacolata, inoltre, in cattedrale ci sarà un concerto gratuito e a ingresso libero (Gradita la prenotazione su https://www.metooo.it/e/concerto-dell-immacolata-coro-citta-di-subiaco ) del Coro della città di Subiaco, diretto dal Maestro Stefano Quaresima.

Il Teatro Civico di Tortona, invece, ospiterà il 22 dicembre lo spettacolo per famiglie "Ben Tornato Babbo Natale" (tutte le info su: https://www.alexala.it/it/eventi/ben-tornato-babbo-natale-teatro-civico-di-tortona-stagione-teatrale-20222023-fuori-abbonamento-per-famiglie/d1ec9cee67f8f47cf4df3da9b6af9f99/ ).

Villadeati: 10 Dicembre 2022

Torna "Natale in Musica"; con il Coro "I Fieuj d’la Douja" che si esibirà Sabato 10 Dicembre 2022 ore 17 presso la Chiesa di San Giorgio, Frazione Zanco di Villadeati. Ingresso libero.