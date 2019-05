La Stat protagonista del mare

A bordo della Costa Favolosa in navigazione verso Barcellona si è svolta la 26esima edizione del premio 'Protagonisti del mare', madrina Maddalena Corvaglia. L'agenzia Stat Casale ha ricevuto il premio Over the top, assegnato alle prime dieici agenzie di viaggio italiane per il lavoro svolto con Costa Crociere. Lo ha ritirato Simona Piccioni Pia (foto), con lei a bordo il marito Paolo Pia (ad Stat) e il manager Stat Flavio Ottone. Lo hanno dedicato ai crocieristi casalesi ('ottimi clienti') e al bisettimanale Il Monferrato per il lavoro di promozione e poi di cronaca al seguito

Cena di gala a tavola con il direttore generale della Costa Crociere Neil Palomba e lo chef Bruno Barbieri ("abbiamo parlato delle minestre di erbette di mia mamma...", ci svela Pia).

Barbieri ha presentato in anteprima il nuovo menù espressamente ideato per gli ospiti Costa, servito sulle navi della compagnia proprio da maggio.

l.a.