In B Interregionale la partita tra San Miniato e Junior non è stata giocata

Non si è disputata domenica la partita della Junior Casale a San Miniato che doveva inaugurare la Fase Play-In Gold di Serie B Interregionale. Al Palasport della cittadina toscana, il mancato arrivo entro i termini previsti del medico e/o ambulanza - obbligatorio per regolamento - ha portato gli arbitri a non far giocare la partita. In settimana è attesa la decisione del Giudice Sportivo sull’omologazione della gara.