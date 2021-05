Torna il mercatino

Domenica 9 maggio il Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato si svolgerà regolarmente al mercato Pavia di Piazza Castello.

Dopo che non è stato possibile realizzare il Mercatino a marzo e ad aprile oggi il Piemonte è di nuovo “Zona Gialla” e questa volta il fatto che lo siano anche le regioni confinanti permetterà sicuramente un’edizione di alto livello con un gran numero di partecipanti e pubblico proveniente anche da Lombardia e Liguria.

Per il momento gli organizzatori di m-ON hanno già superato le 300 adesioni da parte degli espositori, ma le richieste continuano ad essere moltissime, mentre dalle pagine social del mercatino sembra che siano veramente in tanti i turisti desiderosi di arrivare a Casale.

Gli orari per l'ingresso al pubblico saranno dalle 08.30 alle 17.00.

Ricordiamo che entrata e uscita saranno diversificate: si accederà al mercato Pavia dal lato pedonale sotto la palazzina Liberty e si uscirà da Piazza Castello. T

utti i visitatori avranno l'obbligo di indossare la mascherina e di sanificare le mani in caso vogliano toccare la merce degli espositori. Vale per tutti la raccomandazione di non accalcarsi né in coda per l'ingresso né di fronte ai banchi. L'ingresso controllato grazie ai volontari dell'A.I.S.A.: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale vedrà conteggiare i visitatori per non superare la densità massima consentita nello spazio.

Inoltre il mercatino ospiterà il Farmer Market con i suoi prodotti tipici a Km0 e il punto ristoro di Arts Burgher.

