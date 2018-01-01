Salone dei CibiLeali

Alle sale Chagall al secondo piano del Castello di Casale sabato con buona e interessata partecipazione è stato inaugurato il “Salone dei CibiLeali” progetto espositivo per raccontare il territorio del Monferrato e del Piemonte, attraverso le eccellenze, le imprese e l’identità più autentica del “fatto a mano, fatto ad arte”, progetto nato da Graziella Boi, come presidente di H-for, e Francesca Boi (sorella di Graziella, ndr), direzione artistica e curatoriale, il progetto è organizzato da H-For società cooperativa con sede operativa alla Scuola del Gusto a Rosignano Monferrato, via Marconi 2.

Nel suo saluto inaugurale il sindaco di Casale Emanuele Capra -affiancato dalle sorelle Boi-, ha lodato “una nuova ed interessante rassegna che mette in dialogo cultura gastronomica, arte, design e relazioni umane. Un progetto che racconta il nostro territorio attraverso le sue eccellenze produttive, la creatività e il valore delle persone che ogni giorno contribuiscono a renderlo unico. Casale conferma la vocazione ad essere luogo di incontro, di cultura e di valorizzazione delle eccellenze del nostro Monferrato e non solo. Ringrazio gli organizzatori, gli espositori, gli artisti e tutti coloro hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, destinata ad arricchire l’offerta culturale e turistica della nostra città.”

Per Graziella Boi: “Il tema di questa prima edizione ‘Nutrire la terra Nutrire le Relazioni’ richiama l’importanza che sappia coniugare tradizione e innovazione, qualità delle produzioni e benessere della comunità.”

A seguire la performance - installazione site-specific dell’artista Annalisa Rinaldi “CON CRETE”, in collaborazione con Giancarlo Carrisi, fotografo, ha saputo mostrare al pubblico il confine tra costruzione e lasciar passare, come elementi antichi incontrano pratiche contemporanee, mentre la materia si rompe e si ricompone. Il corpo attraversa un processo aperto in cui ciò che appare solido rivela i propri frammenti. Una ricerca multidisciplinare in cui emergono forme temporanee e tracce permanenti.

In finale un momento di riflessione ed evocativo grazie alle parole, tratte dal suo libro, del prof. Alberto Di Gioia che ha parlato di “Geografia Emozionale” con l’intervento della presidente Graziella Boi

Il percorso si alterna in otto sale narrative, che raccontano tutti gli espositori, tra gli artisti e designer: Ferdi Giardini, Giuseppe Bruno di Mobili Storti, Giorgio Maré, Luca Alberti, Ornella Marino, Anna Aletto, Annalisa Rinaldi, Roberto Novarese, Ada Gambino, Ivan Guerrera, Giancarlo Carrisi, Francesca Boi, con la partecipazione delle aziende Riso Acquerello Rondolino, Cantina Sociale San Giorgio, Cascina Montalbano, Birrifico Baladin, La Commerciale Monltechiarese e Robiola di Roccaverano DOP, Saglietti 1941, Antica Drogheria Corino, Onda Saké, Az. Agricola Veglio Piero di Patro, BeeO di Francesco Collura (apicoltore), Emanuele Rendo dell’associazione Tartufai della Valle Ghenza, Centro Studi DOC Paolo Desana (pagine storiche sul Barbesino), Associazione Piemontese Olivicoltori, Istituto agrario Luparia di San Martino coi professori Ferruccio Battaglia e Gildo Gaviati eConsorzio Gran Monferrato.

Il Salone espositivo, che sarà arricchito con un programma di esperienze formative ed il prossimo lancio del contest sul Bicchiere del Barbesino, è visitabile fino al 26 luglio con i seguenti orari di apertura: giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 , sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00

Per informazioni e prenotazioni Visite al Salone: scuoladelgusto@h-for.eu.

L.A

FOTO. Un momento inaugurale (foto Luigi Angelino)