Festival culturale VILLADEArTI.

Un fine settimana all’insegna dell’arte multimediale e del cantautorato italiano sabato 12 e domenica 13 settembre a Villadeati, nell’ambito del Festival culturale VILLADEArTI.

A fare da cornice agli eventi la suggestiva ex chiesa di San Remigio (via San Remigio 2) e Palazzo Labar (via Inge Feltrinelli 33, ex via Roma).

Sabato 12 settembre alle ore 17.30 sarà inaugurata nell’ex chiesa di San Remigio “Project 7, il giorno dell’oracolo”, installazione di luce, fumo e suono di Fabrizio Rosso. Un’opera che ospita un oracolo, al quale ciascuno può affidare una domanda e attendere la sentenza che il momento gli destina.

I fasci di luce provengono da un unico punto e disegnano nel fumo forme in lento movimento. Parallelamente, una composizione sonora avvolge l’intero spazio acustico. Il ciclo di suono e immagine ha una durata esatta di 64 minuti: 64 come gli esagrammi dell’I-Ching e le basi del codice genetico. Chi desidera interrogare l’oracolo può affidargli una domanda, che rimane segreta, mentre la risposta è udibile da tutti i presenti.

Il numero 7 allude al settimo giorno del mese, nel quale era possibile consultare l’Oracolo di Delfi durante i nove mesi dell’anno in cui Apollo era ritenuto presente nel santuario.

La consultazione dell’oracolo non è necessaria per fare esperienza dell’opera: l’installazione può essere semplicemente attraversata, abitata e osservata nel suo continuo mutare.

L’installazione sarà visitabile sabato dalle 17.30 alle 22.00 e domenica dalle 10.00 alle 12,00 e dalle 16.00 alle 22.00.

Sabato 12 a Palazzo Labar spazio anche alla musica di Luigi Antinucci: alle ore 21.00 il cantautore,chitarrista, produttore e conduttore radiofonico, accompagnato dalla Antonucci Ensemble, presenta il concerto La penisola dei cantautori.

Casertano di nascita e torinese d’adozione, l’artista ha fondato a Torino il Circolo dei Cantautori, nato all'interno dell'associazione culturale Magica Torino di cui è vicepresidente, Con La penisola dei cantautoriAntinucci propone un excursus musicale tra le melodie e le parole dei grandi della canzone attraverso un repertorio che abbraccia i capisaldi del cantautorato italiano.

Annullato il concerto di Walter Porro in programma per il 13 settembre.

VILLADEArTI è un festival culturale ideato dall’amministrazione comunale di Villadeati che accoglie, nella suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di San Remigio, protagonisti del mondo della cultura che da maggio a ottobre si alternano in un viaggio attraverso il teatro, la narrativa, la musica, il cinema, l’arte e la fotografia.

Parole chiave della quarta edizione sono relazioni, bellezza e accoglienza.

VILLADEArTI è realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la libreria Feltrinelli di Alessandria. Con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia di Alessandria, dell’Unione dei Comuni Valcerrina e del Gal Basso Monferrato Astigiano e il contributo di Fondazione CRT, Cosmo e altre aziende locali.