Monferrato Classic Festival a Vignale

Il Monferrato Classic Festival a Vignale sta diventando ormai un appuntamento atteso e gradito (siamo alla ottava volta...) come ha sottolineato domenica il sindaco Tina Corona nel salutare il pubblico all’inizio del ciclo mensile organizzato dalla pianista Sabrina Lanzi. Siamo ospiti della chiesa del convento a mezza costa del paese, edificio importante sia storicamente che artisticamente, peccato, lo ripetiamo, per lo stato di semi abbandono che trasmette all’ingresso al visitatore che si cerca di sollevare illustrandogli lo splendido coro ligneo e l’affresco della Madonna del Latte.

Tornando a MCF ormai è quasi diventato un contenitore multiculturale. Durante i concerti sono ammirati i quadri di artisti invitati da Maria Grazia Dapuzzo che hanno esposto recentemente a «Nell’attesa dell’onda gravitazionale», prima nel Castello di Piovera e dopo al Castello di Casale, domenica ha esposto a Vignale la pittrice Cleme Rava con riproduzioni a sanguigna realizzate in omaggio a Leonardo da Vinci. Le domeniche successive di agosto saranno esposti i quadri della pittrice tortonese Lorena Lavezzo.

Sempre domenica preambolo letterario con Gian Luigi Ferraris che ha parlato di come il 2025 segni il centenario della pubblicazione di “Ossi di seppia” di Eugenio Montale, un’opera fondamentale della poesia italiana. Tornando al concerto, ascoltato con partecipazione da un buon pubblico, esecutore Amedeo Vittorio Fabris, giunto per la prima volta in Monferrato da Fiume Veneto, provincia di Pordenone. Scambiamo due parole, ci dice che dopo una parentesi organistica col maestro Danilo Toffolo è passato a sedici anni al pianoforte con la maestra Lucia Grizzo. A Vignale ha portato, con bravura e sicurezza un programma interessante: J. S.Bach, Toccata BWV 916; W. A. Mozart, Sonata n°18 K.576 (conosciuta come Sonata della caccia); L. Janacek, Sonata I. X.1905 “from the street” e R. Schumann Kreisleriana op.16. Gli applausi ottengono da Fabris un elegante Arabeske di Schumann (composto nel 1839).

Domenica 10 agosto a Vignale si prosegue, ore 17,30, con al pianoforte Francesco Lapaolo in W.A. Mozart, Sonata n. 9 in re maggiore, k 311; F. Chopin, Scherzo op. 54 n.4 e M. Mussirgsky, Quadri di un’esposizione. L. A.

FOTO. Fabris al termine del concerto tra Sabrina Lanzi e Maria Grazia Dapuzzo