Costa Day

A Genova tira un vento freddo domenica 5 maggio ma un po' di sole accoglie gli oltre 250 partecipanti al Costa Day.

L'attraversamento del molo Andrea Doria, fino all'imbarco della Costa Magica, però è breve e nessuno si lamenta, sanno che ne vale la pena. Perchè per queste persone il Costa Day è un appuntamento imperdibile, anzi, qualcuno proprio non ne ha mai persa una, in 19 anni, di questa giornata, nata per lanciare la “Crociera del Monferrato”.

Un incontro che infondo celebra quel sodalizio peculiare (come si diceva una volta “il primo che vanta innumerevoli tentativi di imitazione”) tra la nostra testata (bisettimanale Il Monferrato), Stat Viaggi e Costa Crociere, grazie al quale centinaia di abbonati del giornale vanno in giro per il mondo, tanto da meritarsi addirittura un nomignolo tutto loro: i Monferratini. Nel tempo i Costa Day hanno acquistato una loro fisionomia autonoma: sono stati prima happening di fronte alla sede della Stat Viaggi in via Roma, poi incontri alla Mostra di San Giuseppe, poi vere e proprie cene all'Hotel Candiani, tutti però con l'idea di far rincontrare i partecipanti delle crociere in un'atmosfera giocosa come quella che si vive sulle navi. Da due anni però non serve evocare la vita di bordo: il Costa Day si è trasferito proprio sulle stesse navi dove si svolgono le crociere.

Così eccoci sulla Costa Magica a Genova. Non siamo al Palacrociera di Savona, sia perchè il terminal savonese è in ammodernamento per ricevere le nuove navi del Gruppo, sia perchè Costa ha diversi progetti per il porto all'ombra della Lanterna. Del resto è nata qui 70 anni fa.

Partenza al mattino da Casale con 4 pullman di cui uno a due piani. Durante il viaggio tutti cercano di capire quale sarà la meta della Crociera del Monferrato del 2020. Sì, perchè i Monferratini sono già stati in quasi ogni angolo del Mondo: tutto il Mediterraneo, il Nord Europa, l'America Latina, il Sud Est Asiatico, la Penisola Araba, i Fiordi... Insomma, cosa ci rimane?

Lo scopriamo nel teatro di bordo della Magica appositamente concesso per noi. L'incontro inizia ricordando i 100 anni della Stat. Sullo schermo scorrono foto, dal primo 900 ad oggi, scandendo le tappe che hanno portato il Gruppo ad essere contemporaneamente una delle più importanti aziende di autotrasporto passeggeri di Piemonte Orientale e Liguria e un network di agenzie di viaggi. Paolo Pia, Amministratore delegato, invita sul palco tutti collaboratori che rendono possibile i tanti viaggi Stat. Poi, salutando la dottoressa Daniela Degiovanni, ricorda l'iniziativa "Facciamo Squadra", la raccolta di figurine dedicata agli sportivi casalesi e realizzata a favore di Vitas, invitando tutti a dare il proprio contributo.

All' “ammiraglio” Luigi Angelino che proprio per il Monferrato ha accompagnato tante crociere, il compito di salutare gli abbonati ricordando lo sviluppo di questa collaborazione, fortemente voluta dagli editori della testata: “Grazie a voi che siete diventati una famiglia, quella dei Monferratini. Abbiamo cominciato con una crociera all'anno poi sono diventate molte di più”.

Ormai l'attesa è alle stelle. A dare ancora più suspance ci pensa Ettore Andenna, ormai presentatore ufficiale del Costa Day, ma quest'anno più pimpante che mai. Saluta quelli che chiama “gli eletti tra i croceristi” e passa la parola a Monica Sattamino, Sales manager Costa Crociere, da sempre a fianco di Stat per costruire le offerte di questa giornata. Sullo schermo (regista di quello che è una bella accoppiata parole-immagini è Flavio Ottone) appare il futuro del gruppo croceristico: un programma che si misura in tonnellate di stazza e che porta i nomi di Costa Venezia, Costa Smeralda, Costa Firenze, fino a una Costa XL prevista dopo il 2020.

Le immagini del varo tecnico di Costa Smeralda, le caratteristiche, dai 19 ristoranti con menù di Barbieri fino alla propulsione a gas liquido naturale con emissioni zero, fanno già venire voglia di navigarci. La buona notizia è che lo si potrà fare tra poco, proprio grazie a Stat che sulla Smeralda ha prenotato i posti per festeggiare Capodanno 2020 (partenza il 28 dicembre 2019), navigando sul Mediterraneo. Un'occasione unica per conoscere questa bellezza che poi sarà impiegata sulle rotte degli Emirati Arabi. Una battuta tra Andenna e Paolo Pia introduce un'altra novità: la Crociera di Natale. Ma come è stato ricordato le crociere si moltiplicano ed ecco un'altro itinerario per ottobre con una crociera che attracca in porti insoliti: Malta, Salerno (con la Costiera Amalfitana), Tolone. Catania...

Alla fine arriva anche il “Nirvana”, come lo chiama Andenna: è la crociera del Monferrato che viene già anche ribattezzata “Crociera del centenario”, perchè sintetizza tutto il meglio delle offerte di sempre. Si svolge dal 23 gennaio al 5 febbraio sulla Costa Luminosa. “Abbiamo chiesto appositamente di partire il 23 gennaio 2020 per il compleanno di Alessandro”, celia Paolo Pia, tirando in ballo la quarta generazione della famiglia. Ma c'è qualcosa di vero: Stat e Costa hanno studiato un itinerario appositamente per i Monferratini e quindi, oltre alle tappe in Florida, Caraibi e Stati de Golfo del Messico, c'è per la possibilità esclusiva di partire prima e visitare Cape Canaveral e Disneyworld e poi imbarcarsi. Cape Canaveral... nei 50 anni dallo sbarco sulla Luna...fate un po' voi.

Andenna e Paolo Pia enumerano poi gli sconti e sono tanti: 200 Euro in meno a chi prenota entro giugno, 300 se si prenoterà anche un'altra crociera, ma per la possibilità di cumulare anche le offerte di quest'ultime, si arriva a risparmiare anche a 380 Euro. Il presentatore, come sempre strappa, un 50 Euro di sconto per chi si prenoterà entro la giornata. .

Il momento del gioco non manca mai. Quest'anno è un po' meno “fisico” delle edizioni precedenti: si estrae tra il pubblico il vincitore di un'incisione di Laura Rossi, (e sullo schermo scorrono le immagini di come le realizza) l'ultima 'tirata' per l'Estremo Oriente, consegnata direttamente dall'artista alla fortunata che, per combinazione, è Michelina Sanlorenzo, 94 anni, ovvero la decana delle Crociere. Il libro “una passione che viene da lontano” realizzato per i 100 anni della Stat vale un'altra risposta giusta. Ma c'è chi vince addirittura una mini-crociera ed è la signora Igina Brusasco.

La conclusione è un momento che riserva un po' di commozione, ogni partecipante al Costa Day ha donato infatti almeno 10 Euro che andranno a quella Genova messa in ginocchio dal crollo del Ponte Morandi, attraverso l'opera della Costa Crociere Foundation. La busta che Simona Pia consegna a Monica Sattamino sembra piuttosto voluminosa.

Sono davvero le ultime parole, poi si passa alla tavola con un menù ricchissimo, allestito appositamente per i Monferratini in uno dei ristoranti di bordo e dove non mancano anche le specialità genovesi. Siamo al caffè, quando arriva un altro annuncio importante: Paolo Pia al brindisi (circondato da belle ragazze...) invita tutti all'inaugurazione della nuova Sede della Stat Viaggi Casale a giugno. Gli affezionati del vecchio ufficio di via Roma 191 non dovranno disperarsi: si riapre in via Roma 187 “Un metro e mezzo più in la”. Sempre sotto i portici Giovannacci, ma con molto più spazio, anche per gestire meglio tutti quanti vorranno diventare nuovi Monferratini.

Alberto Angelino.

FOTO. Brindisi finale a Genova con Paolo Pia

INFO sulle prossime crociere nel numero in edicola martedì