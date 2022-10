Alla scoperta delle confraternite

Sabato 1 ottobre ha avuto luogo il terzo appuntamento alla scoperta delle confraternite della città di Casale promosso dall’Associazione per volontari per l’arte diocesani Antipodes. Condotti da Manuela Meni i partecipanti hanno avuto modo di approfondire la storia e le evoluzioni delle confraternite dei cantoni Brignano e Montarone: da quelle che ebbero una chiesa propria come le compagnie di San Michele, del Gesù e quella scomparsa della Trinità a quelle che ebbero sede presso gli altari delle chiese di San Paolo e di Sant’Antonio.

Questi ultimi due siti, solitamente poco visibili al pubblico, sono stati oggetto di una visita guidata all’interno.

Prossimo e ultimo appuntamento è previsto per sabato 8 ottobre alle ore 18.30 e sarà incentrato sulle compagnie della Chiesa di San Domenico (ritrovo sul piazzale della chiesa).

Sabato 8 ottobre, inoltre, alle ore 10.00 avrà inizio il ciclo di tre approfondimenti tematici sull’atrio romanico del Duomo attraverso uno storytelling teatralizzato in cui i partecipanti avranno modo di diventare essi stessi parte animata della storia.

Gli appuntamenti fanno parte del progetto “Porte aperte sul romanico monferrino. Arte per fare accoglienza” promosso dalla Regione Piemonte in accordo con la regione ecclesiastica. Gli appuntamenti sono aperti a tutti coloro che volessero sperimentare un modo innovativo e accogliente per sperimentare la storia dell’arte. Si consiglia abbigliamento comodo. Il primo incontro, dal titolo “Per sora nostra madre terra” rappresenterà una riflessione sul tema della natura in rapporto con l’arte medievale e con la costruzione dell’antica Cattedrale.

Per tutte le informazioni contattare l’associazione Antipodes al 392.9388505 o scrivendo ad antipodescasale@gmail.com.

FOTO. In San Paolo