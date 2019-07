Roberto Anselmi a San Remigio di Villadeat

Pochi giorni, sabato 20 e domenica 21 luglio, per visitare la mostra pittorica “Terre di vini” del busaschese Roberto Anselmi, presso la San Remigio di Villadeati. Anselmi, impressionista, figlio d’arte, (il padre Giorgio, non il Giorgio veneto del Settecento, fu quotato pittore piemontese del secolo scorso), si caratterizza per il mono-tema a cui dedica la sua espressione artistica, ovvero quello legato al mondo del vino.

Comune denominatore di tutte le sue opere è infatti il vino, passione maturata durante la sua precedente attività di titolare di una vineria, periodo in cui si è affacciato nell’affascinante ambiente dell’enologia. La passione per la pittura invece, gli venne trasmessa dal padre quand’era ancora ragazzino. Le tecniche sono acrilico e olio. Per la personale di Villadeati sono state esposte 25 opere di medie-grandi dimensioni. Orari per le visite: dalle ore 19 alla mezzanotte. Ingresso libero. L’organizzazione è del Comune di Villadeati.

chiara c.