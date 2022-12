A Palazzo Monferrato...

Palazzo Monferrato ad Alessandria sta ospitando un progetto espositivo promosso dal Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria Torino-Genova, un organismo che è nato nell’ambito della Fondazione SLALA (Sistema Logistico del Nord-Ovest) per sostenere e dare spessore anche culturale alle azioni di irrobustimento della rete infrastrutturale delle regioni italiane nord-occidentali.

La mostra è promossa dalla Fondazione Slala, in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Comune di Alessandria, e l’Università del Piemonte Orientale. Roberto Livraghi è il curatore scientifico.

“Con questo evento espositivo – ha dichiarato l’avv. Rossini, presidente di SLALA - il pubblico ha la possibilità di entrare in contatto con la storia della realizzazione della prima infrastruttura su rotaia della storia italiana (escludendo ovviamente la precedente esperienza della Napoli-Portici), e in contemporanea si propongono alcuni elementi di riflessione e di confronto tra le problematiche del periodo immediatamente precedente l’Unità nazionale e le scelte attuali che impattano sulla dotazione logistica dell’Italia di Nord-ovest, in coerenza con gli obiettivi della fondazione SLALA”.

Il format prescelto è quello di una mostra itinerante che possa essere ospitata presso le principali città collocate lungo i 165 chilometri della tratta ferroviaria: in particolare, Torino, Asti, Alessandria, Novi Ligure e Genova. Una prima edizione della mostra è già stata realizzata a Palazzo Mazzetti ad Asti, con un ottimo successo di pubblico, e si è svolta dal 18 settembre al 24 ottobre 2021.

Il racconto di questa storia affascinante – perché è su questa linea che si è fatta l’Italia – è affidato a un progetto curato da Roberto Livraghi, presidente del Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria, e allestito da Line.lab di Giorgio Annone. Il Comitato, promosso dalla Fondazione Slala, è così composto: Mauro Caliendo, Tiziano Cosentino, Giovanni Currado, Ezio Elia, Walter Finkbohner, Vittorio Gatti, Roberto Livraghi (presidente), Angelo Marinoni, Gianluca Veronesi, Daniele Viotti.

Sito WEB

In parallelo alla prima edizione della mostra è stato realizzato – ed è fruibile anche nel presente - un sito web dedicato, su cui far confluire per la durata dell’intero triennio tutti i contenuti che si andranno a raccogliere evento dopo evento. Il sito prevede sezioni dedicate tra l’altro alla storia della linea, ai contenuti della mostra, ai materiali prodotti nei vari eventi, alla rassegna stampa dell’attività svolta.

Catalogo

In collaborazione con la Fondazione FS Italiane si è realizzata una campagna fotografica presso il museo ferroviario nazionale di Pietrarsa (Napoli) per mostrare scorci e particolari di treni e carrozze ferroviarie d’epoca. Questo straordinario patrimonio di scatti fotografici è stato utilizzato per la realizzazione di un catalogo fotografico, che sarà posto in vendita in mostra dal 17 dicembre.

Patrocinii

La Fondazione SLALA (e il Comitato 170 che in essa opera) hanno come scopo quello di contribuire alla coesione territoriale per il raggiungimento di traguardi comuni: fin dai suoi esordi SLALA ha manifestato quindi una particolare sensibilità per la creazione di un tessuto di alleanze che deve costituire il proprium di una fondazione di partecipazione. La mostra itinerante diventa perciò l’occasione per consolidare una rete di rapporti già in essere che possono trovare in questi appuntamenti un’occasione di ulteriore sviluppo. Si elencano qui di seguito le oltre 30 realtà che hanno concesso il loro patrocinio:

Regione Liguria, Regione Piemonte, Agenzia della Mobilità Piemontese; RFI – Rete Ferroviaria Italiana Spa; Camera di Commercio di Genova; Camera di Commercio Riviere di Liguria; Camere di Commercio del Piemonte: Unioncamere Piemonte; CIFI (Collegio Italiano degli Ingegneri Ferroviari) di Genova; Circuito Cultura e Territorio della Fondazione SLALA; Comuni e Città Metropolitane di Genova e di Torino; Comuni di Acqui Terme, Arquata Scrivia, Asti, Casale Monferrato, Gavi, Novi Ligure, Ovada, Ronco Scrivia, Tortona, Valenza, Fondazione Asti Musei, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione FS Italiane, Associazione Mastodonte dei Giovi, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano – Torino, Museo Ferroviario Piemontese – Savigliano, Province di Alessandria, Asti, Savona; Uniontrasporti; BLS Loetschbergbahn AG – Berna; Gottard Komitee – Comitato Gottardo.































Eventi collegati

In collaborazione con il DIGSPES, Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, è stato infine predisposto un ricco calendario di eventi collegati alle tematiche della linea Torino-Genova. Gli appuntamenti previsti sono cinque e si terranno tutti nel prossimo mese di gennaio.







MOSTRA “UNA ROTAIA LUNGA 170 ANNI” - PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI APPROFONDIMENTO







13 gennaio 2023 – ore 17.30 – Palazzo Borsalino

“Sui binari (variabili) della lingua italiana”

Coordina: Ludovica Maconi (UPO). Intervengono: Serena Quattrocolo, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche, Sociali - Università degli Studi del Piemonte Orientale; Roberto Livraghi, Presidente del Comitato per i 170 anni della linea ferroviaria. Relatori: Ludovica Maconi (Università degli Studi del Piemonte Orientale): Storie di parole di treni e ferrovie; Claudio Marazzini (Presidente dell’Accademia della Crusca): Le «bellissime locomotive piemontesi». Un viaggio nei vocabolari dell’Ottocento; Giuseppe Polimeni (Università degli Studi di Milano): «Quell’eleganza che resulta dall’armonia e dal finito». Alessandro Manzoni scopre la strada ferrata.

Il seminario è organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, dalla Fondazione SLALA e dall’Accademia della Crusca.













21 gennaio 2023 – ore 9.30 - Palazzo Borsalino

Seminario su “I treni della Torino – Genova ieri e domani. Sguardo sul passato recente e prospettive del futuro prossimo”.

Relatori: Cesare Rossini (presidente Fondazione SLALA), Federico Mazzetta (CIFI Genova), Angelo Marinoni (Fondazione SLALA), Giorgio Abonante (Sindaco di Alessandria), Walter Finkbohner, Nicola Bassi, Paolo Perulli (già docente UPO)

Promosso dalla Fondazione SLALA e a cura di Angelo Marinoni, con la collaborazione del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – Sezione di Genova).