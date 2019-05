Il sale va a destra

Presentazione libraria domenica 5 maggio alle ore 16, presso la Sala di Lettura di Scandeluzza in via Piave 18, dell’ultima fatica letteraria di Michela Alessio dal titolo “Il sale va a destra”, edito da Luoghi Interiori. Il libro racconta di una insolita storia d’amore, i cui confini con l’amicizia e l’affetto profondo, spesso si mischiano, si confondono e non si distinguono. La protagonista del racconto si innamora di un giovane affetto da un disturbo dello sviluppo neurologico, ovvero dalla Sindrome di Asperger. “Quando l’amore incontra un mondo diverso di guardare la realtà in chi è affetto da forme di autismo” commenta l’autrice, “è solo allora che queste possono diventare parte di questo mondo e non un mondo a parte”. Ma perché il “sale va a destra” lo si scoprirà leggendo il romanzo. La Alessio, 48enne e figlia di monferrini, ha collaborato con alcuni quotidiani della città Sabauda e ha scritto per l’organo di stampa del Torino Calcio. Attualmente vive a Genova e scrivere, per lei, è una grande passione. Una seconda presentazione si terrà sabato 11 maggio alle ore 17 presso il salone Lavazza di Murisengo, per iniziativa Polisportiva del paese. Entrambe le presentazioni saranno a cura della pedagogista Silvia Talluri. Il volume verrà altresì presentato al Salone del Libro di Torino spazio Regione Umbria Padiglione 2 domenica 12 maggio alle ore 19. (foto) Chiara Cane