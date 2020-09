tremila, ndr) e soprattutto della sicurezza che ci fa ben sperare per la ripresa di questo segmento di turismo ormai caro a moltissimi casalesi”. Per lo stesso motivo è a bordo anche Monica Sattamino responsabile commerciale di Piemonte e Liguria (e sempre presente aiCosta Day della Stat casalese)

ha seguito le procedure previste dalla Costa Safety Protocol: all'arrivo alla stazione marittima in fasce orarie differenziate grazie al check-in on-line ogni ospite è sottoposto al controllo della temperatura corporea, Alla verifica del questionario sanitario e a un test con tampone antigenico con la possibilità di un ulteriore test con tampone molecolare per i casi sospetti.

Prima dell'imbarco anche l'equipaggio è stato sottoposto a test con tampone molecolare e ha osservato un periodo di quarantena di 14 giorni. Le destinazione comprese nel itinerario possono essere visitate esclusivamente con escursioni protette organizzate dalla compagnia in gruppi ristretti di persone. Tutta l'offerta a bordo della nave è stata ridisegnata secondo le procedure del protocollo di sicurezza.

Gli spettacoli vengono ripetuti più volte per gruppi ristretti di persone; i ristoranti offrono solo il servizio al tavolo; la capacità delle sedute nei teatri, show lounge, bar e ristoranti è stata rivista per tenere conto del distanziamento fisico; per alcune aree, come spa, piscine, miniclub per bambini, sono previsti ingressi scaglionati con un numero limitato di persone alla volta. Sono state inoltre intensificate le attività di sanificazione e igienizzazione di tutti gli ambienti di bordo, comprese le cabine, e sono stati potenziati i servizi medici. Ulteriori misure a garanzia della sicurezza sono l’utilizzo della mascherina quando necessario, gli erogatori con gel igienizzante per le mani e la misurazione della temperatura corporea garantita in qualsiasi momento.